Nouvelles citÃ©s : difficile adaptation

«Enfin un havre de paix ; un logement décent !» clament avec bonheur les habitant des nouvelles cités venus, pour la plupart des bidonvilles. Oui, mais ces mêmes locataires se rendent compte quelques mois après qu’il n’était pas facile de bouleverser leur mode de vie et de se débarrasser de certains comportement «incivils» hérités de leurs anciennes habitation.

«Souvent, les raisons de ces comportements adoptés par les nouveaux habitants sont la méconnaissance des règles», nous dira Mme Zmerli sociologue, spécialiste du comportement. «Je ne savais pas, on ne m'a pas expliqué, ce n’était pas comme ça d’où je viens», «je fais ça parce que tout le monde le fait», «on fait comme ça parce que les aménagements nous semblent mal conçus», répondent souvent ces locataires quand ils sont pris en faute. Ces raisons sont aggravées par la fragilisation économique et sociale des familles. Pour de nombreux résidents, rares sont les situations où ils se sentent en responsabilité. Le logement est l’une des choses pour lesquelles ils peuvent se dire « ça, je l’ai mérité car j’ai attendu longtemps, là au moins je peux affirmer mes exigences». Peu importe si d’autres doivent nettoyer derrière» dira Mme Zmirli. Pour Mme Lilia Makhlouf, architecte et spécialiste de l'identité des villes algériennes «les habitants des nouvelles villes ont besoin d'une période d'adaptation» pour se fondre dans leur nouvel environnement, et d'un accompagnement garantissant «la pérennité du tissu urbain». Dans une conférence de presse, Mme Makhlouf a indiqué que les cités réalisées dans le cadre des politiques de relogement sont « un nouvel espace dynamique» au sein duquel le citoyen a besoin d'une «période d'adaptation» pour s'habituer à ce nouveau tissu urbain qui diffère de la structure traditionnelle. La chercheuse a soutenu que les nouvelles habitations étaient «dépourvues d'identité» en raison de l'absence du «facteur d'homogénéité» entre les constructions et les places publiques, autrefois lieu de rencontre publique». Et si ce n’était qu’une sorte d’incivilité et d’habitudes hérités de leurs anciennes habitations ?



Renforcer la cohésion sociale au sein des résidences



Pour la sociologue et spécialiste du comportement Mme Zmerli «face à ces incivilités, il est indispensable de réagir, de rappeler la règle et, lorsque c’est opportun, de sanctionner. Mais cela ne saurait suffire car réguler le bon voisinage c’est d’abord et avant tout une affaire entre voisins. Pour prévenir les incivilités, il faut renforcer la cohésion sociale au sein des résidences. Ainsi, deux niveaux complémentaires d’actions doivent coexister : renforcer la cohésion dans les résidences et professionnaliser la réaction aux comportements réprouvés » dira la spécialiste.

Doit-on pour autant revenir à la fameuse loi qui punit et verbalise tout manquement au règlement du voisinage ! L’on se rappele qu’étendre son linge sur les balcons à des heures précises était interdit et sanctionné par une amende, de même que jeter ses ordures par les fenêtres… doit-on revenir à ça ? Certains réflexes qu’on croyait révolus, mais qui sont toujours là comme pour démontrer que tout a changé, sauf les mentalités et l’environnement. Logements neufs mais même comportement d’incivisme.

Des restes de nourriture ou des couches culottes jetés par la fenêtre, des poubelles abandonnées sur le palier ou déposées à côté des containers, un crachat dans l’ascenseur, une voiture stationnée sur la place de quelqu’un d’autre, des mégots semés dans les cages d’escalier… sont les illustrations de ces actes d’incivilité.

La dynamisation des comités de quartiers et leur implication dans les activités de mobilisation sociale doit impérativement se faire. Le rôle important de la mosquée dans la diffusion des valeurs de fraternité et de coexistence dans la cité doit aussi être renforcé.

Farida Larbi