Le Coin du copiste : Exigences dâ€™un genre cinÃ©matographique

Une première en Algérie, un jeune réalisateur, Omar Zeghad, s’investit dans le très exigent genre cinématographique, le film d’horreur projeté pour la presse lundi. «M», titre original, était censé raconter les mésaventures d’une équipe de tournage d’un film d’horreur dans une grotte. L’équipe découvre une tombe qu’elle n’hésite pas à profaner, réveillant ainsi les démons. La tension monte avec la disparition d’une fille de l’équipe de tournage. S’ensuit alors des courses à la recherche de la disparue. Le décor ainsi planté augure d’une belle suite sauf qu’il fallait avoir les moyens de sa politique, ce dont était dépourvu le réalisateur. C’est connu, la filmographie algérienne ne compte pas de films d’horreur et que nos cinéastes, nos acteurs et nos équipes techniques excellent davantage dans les films comiques et à un degré moindre, les films de guerre. Nous ne possédons donc en la matière aucune expérience et aucune référence. Ce n’est pas évident de réussir ainsi même s’il faut reconnaitre l’originalité du scénario bien que cela ne soit pas l’exigence de ce genre cinématographique basé sur des ingrédients autrement plus sophistiqués et plus complexes car il est question de sortir la grande artillerie des effets spéciaux et du bruitage avec un subtil habillage de la musique du film. Ce qui en toute évidence n’était pas à la portée de l’équipe technique du film. Il ne pouvait en résulter que l’effet contraire attendu. Le rire du spectateur au lieu et place des frissons et de l’horreur. Seul Steven Spielberg, grand cinéaste devant l’éternel, a réussi la prouesse dans ce genre cinématographique dans «Duel», sans avoir recours aux effets spéciaux et sans mettre en avant les ingrédients gore. Le célèbre réalisateur, qui n’était pourtant qu’à ses débuts, a misé sur les rapports de force entre un chauffeur de camion et un chauffeur de voiture légère sur les routes du grand désert américain. Le chauffeur de camion harcèle celui du véhicule léger et le pousse à commettre un accident. Le scénario ne tient qu’un film mais la maîtrise des techniques cinématographiques ont permis au cinéaste de tenir en haleine durant 90 minutes le spectateur dans ce voyage au royaume du suspense et de l’horreur avec, comme dirait l’autre, deux fois rien. Enfin avec de l’ingéniosité, de la sobriété et du savoir-faire «Omar Zeghad a le droit d’avoir de l’ambition, mais le dernier des producteurs lui aurait déconseillé de se lancer dans cette aventure faute de moyens. L’expérience du cinéma dans le monde a montré que ce moyen de langage a les possibilités de surmonter les difficultés purement matérielles grâce aux autres possibilités qu’il offre au réalisateur. Mais cela est une autre histoire, il n’y a qu’à voir le cas du cinéma iranien et le miracle que réalisent chaque fois ses cinéastes.

Abdelkrim Tazaroute