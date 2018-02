2e anniversaire de lâ€™officialisation de Tamazight : riche programme Ã  Tizi Ouzou

La direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a tracé un riche programme d’activités culturelles pour la célébration du 2e anniversaire de l’officialisation de la langue amazighe par son Excellence le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Placées sous le thème

«Diffusion et production littéraire et scientifique d’expression amazighe», ces activités se dérouleront mardi et mercredi prochain au niveau de la bibliothèque principale de lecture publique et le théâtre régional Kateb-Yacine. Ce programme comporte une exposition de livres ayant trait à la culture et à la langue amazighes avec la participation des wilayas d’Oran, Batna, Béjaia, Tipaza et Bouira, le Haut Commissariat à l’Amazighité et les différentes maisons d’édition, le Centre National de Recherches Préhistoriques, Anthropologiques, la Bibliothèque Principale de Lecture Publique de Tizi-Ouzou ainsi que la Bibliothèque de la Maison de la Culture Mouloud-Mammeri. Des ventes dédicaces de livres se tiendront au niveau de la bibliothèque. La direction de la culture a élaboré un programme de conférences animées par des universitaires, notamment Said Chemakh et Hacène Halouane, enseignants à l’université Mouloud-Mammeri, Abderzak Dourari, directeur du Centre National Pédagogique et Linguistique pour l'enseignement de tamazight, Hamid Bilek et Boudjemaa Aziri, respectivement ex-cadre et cadre au Haut Commissariat à l’Amazighité. Le théâtre régional Kateb-Yacine présentera pour la même occasion la pièce théâtrale «Tamusni d tafat», produite par l’association culturelle Itran de Draâ El Mizan. La promotion de tamazight au rang de langue officielle dans la nouvelle constitution de février 2016 est un moment historique marquant le processus de consolidation de cette composante de l’identité nationale, a fait savoir la directrice de la culture de Tizi Ouzou, Nabila Goumeziane, dans un texte accompagnant le programme de ces festivités.

Elle a aussi indiqué que cette mesure mobilisera inévitablement des moyens et des mécanismes pour sa promotion et sa prise en charge. «Toutes les variantes de la langue amazighe qui, aux plans historique et scientifique, sont caractérisées par une même ossature grammaticale et une autonome et inépuisable source lexicale, occupent à nos jours une portion très importante du territoire national.

Ce phénomène de variétés découle d’un processus évolutionnaire et très ancien. Tamazight demeure depuis des périodes les plus reculées jusqu’à nos jours une même et seule langue et s’atteste sous forme de variantes», a-t-elle également expliqué, en rappelant tamazight constitue un outil au service de la nation et de la préservation de l’existence nationale. «La valeur de tamazight résulte de l’accès qu’elle permet aux diverses sphères du savoir, de la connaissance intellectuelle et artistique, de la richesse et de l’enrichissement», lit-on en outre dans le même texte.

Les élites sont par ailleurs appelées par le devoir et le droit pour jouer un honorable et déterminant rôle dans la diffusion et le développement de tamazight, cela par le biais des institutions (école, université, administration, mass-média, l’économie,…).

Bel. Adrar