Constantine : regain de lâ€™activitÃ© culturelle

Après le faux rythme imposé un temps par la manifestation Constantine capitale de la Culture 2015, la ville des ponts semble sortir, ces

derniers mois, d’un engourdissement de deux années, ponctué, ici et là, d’un festival de musique ou d’une conférence savante, et renouer avec une activité qui, pour être discrète, n’en est pas moins intense. En effet, si l’événement qui, une année durant, avait placé Constantine sur le devant de la scène médiatique, a indéniablement apporté à la ville, ne serait-ce que sur le plan infrastructurel, l’illusion de voir celle-ci se maintenir à ce niveau n’a pas duré longtemps, et aussi bien les deux maisons de la Culture, rénovées à grands frais, que l’imposant complexe culturel Ahmed-Bey, s’en sont restés à une activité anecdotique. Mais il était écrit que le déclic ne se ferait paradoxalement pas à partir d’endroits dédiés à la chose, mais d’un… café ! C’est durant le mois de ramadan passé que les promoteurs de Houna Qassantina, l’association Numidi-Arts et les Éditions du Champ libre, ont pris leurs quartiers au Café Riche, établissement mythique situé à l’entrée de la Casbah, se réappropriant l’annonce des décrochages constantinois de la station d’Alger de radiodiffusion, pour proposer, à partir de la rentrée, trois espaces de rencontre : deux mensuels, le Forum constantinois, qui se présente sous la forme de conférence/débat, et les Zinzins du Café Riche et ses trois séquences : « La semaine de l’invité», « En toute liberté » et « Tout en musique », ainsi que les Rencontres de Constantine, se déroulant cependant « extra-muros », et au gré de la disponibilité des personnalités conviées, et qui sont devenus des rendez-vous incontournables pour les intellectuels de la ville. Le succès croissant de ce «café culturel» n’a pas tardé à faire des émules, et c’est ainsi que dans le sillage de la locomotive Houna Qassantina, la direction de la Culture vient également de lancer le sien, sous le nom Majaz, lequel se déroule les mardis après-midi à la maison de la culture Mohamed Laïd Al Khalifa. Présenté par le responsable local du secteur, Zitouni Laribi, comme « un club créé pour rassembler les hommes de culture de la ville », cet espace n’a pas connu, du moins jusqu’ici, un engouement à la hauteur de cette ambition, ce qui n’a pas empêché les organisateurs de procéder à l’installation de «cellules» dédiées à la poésie, au cinéma et au théâtre, et formées d’artistes locaux. En parallèle, la librairie Média-plus a relancé son cycle de ventes-dédicaces, amorcé au mois d’août avec Kamel Daoud, en recevant de grands noms de la littérature, à l’image de Rachid Boudjedra, ce qui semble également avoir donné des idées à d’autres établissements, à l’exemple de la Bibliothèque rose, qui se trouve à la nouvelle ville Ali-Mendjeli, et qui a déjà mis sur pied un programme de séances pour le printemps, ou encore de la librairie Bookzone, qui fera son baptême de feu samedi prochain en recevant Adlène Meddi pour la signature de son roman 1994. Enfin, il y a lieu de signaler dans ce même contexte qu’un espace d’exposition, « Les artistes peintres et sculpteurs algériens », sera inauguré aujourd’hui au niveau du musée national Cirta. Gageons que cette nouvelle dynamique permettra à Constantine d’émerger de la torpeur dans laquelle l’a plongé l’absence de vision, voire l’incompétence, de certains responsables, et de recouvrer son statut de place forte de la culture.

Issam Boulksibat