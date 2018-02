ThÃ©Ã¢tre et cinÃ©ma : dans les campus universitaires

Dans le but de faciliter l’échange entre l’université, le théâtre et le cinéma, un accord de coopération et de partenariat a été signé, hier, au théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) entre l’office national des œuvres universitaires (ONOU), le (TNA) et le centre national du cinéma et de l’audiovisuel (CNCA).

Souvent considérées comme étant en marge de l’action culturelle, les résidences universitaires, au nombre de 435 avec pas moins de 500.000 étudiants, devraient participer massivement à la promotion du théâtre et du cinéma. Cet accord, renouvelable tous les deux ans selon les dires de Mohamed Yahiaoui, directeur général du TNA, vise principalement à donner du souffle à l’action culturelle dans les campus et résidences universitaires à travers la création d’un comité mixte entre cadres du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et responsables d’établissements culturels. «Cet accord comporte entre autres la facilitation de la tâche des étudiants à venir massivement au théâtre et au cinéma avec un tarif réduit, l’organisation de conférences, d’ateliers de formation dans les universités et l’encouragement de la création de troupes théâtrales universitaires.

Nous avons commencé par la wilaya d’Alger, nous irons prochainement aux différentes résidences universitaires du pays et nous ferons participer tous les théâtres régionaux dans cette opération», a souligné le directeur du TNA. Pour le volet cinéma, le CNCA prend part à cet accord avec des initiatives intéressantes qui devraient intéresser les étudiants.

Le directeur général du CNCA, Mourad Chouihi, précise que cet accord est le préambule d’une grande convention qui se prépare dans le même contexte entre les ministères de la Culture et de l’Enseignement supérieur. Le septième art serait à l’honneur au bénéfice d’étudiants à travers plusieurs clauses de cette convention, à l’exemple de la projection de films dans les résidences universitaires des différentes wilayas du pays, la création de cinéclubs dans les résidences et universités, l’accueil des étudiants chercheurs en vue de leur faciliter l’accès aux archives et filmothèques du CNCA, l’organisation de conférences, ateliers de formation, colloques et expositions cinématographiques communes ainsi que la contribution logistique du CNCA pour les différentes activités cinématographiques de l’office. De son côté, Farouk Bouklika, directeur général de l’office national des œuvres universitaires, estime que cet accord se base sur l’échange d’expériences et d’idées entre les étudiants et les spécialistes des arts de la scène. L’interlocuteur a estimé que beaucoup de temps a été perdu pour que l’élite de l’université soit la locomotive du potentiel créatif algérien. «Il y a des jeunes qui activent dans différents domaines à l’université, notamment pour la passion des 4e et 7e art.

Le festival national du théâtre universitaire a présenté des œuvres de qualité. Lors du dernier festival national du court-métrage, 43 œuvres ont été sélectionnées, cela prouve le grand engouement des jeunes étudiants pour l’art.

il est donc de notre devoir de parapher des conventions avec des établissements culturels réputés pour le rayonnement de ce potentiel juvénile créatif», a-t-il lancé. Farouk Bouklikha a, en outre, déclaré que les initiatives de ce genre ont été nombreuses par le passé, et que l’accord paraphé de cette dernière devrait se poursuivre.

Kader Bentounès