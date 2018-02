Camps de rÃ©fugiÃ©s : Visite dâ€™Une dÃ©lÃ©gation mÃ©dicale espagnole

Une délégation médicale espagnole, composée de neuf médecins spécialisés, se rendra au cours de la semaine prochaine aux camps des réfugiés sahraouis afin d’apporter l’aide médicale nécessaire à la population, a indiqué la présidente de l’association solidaire avec le Sahara occidental de Burgos, Mayte Gimenez. Ce sera la troisième fois consécutive que cette délégation effectue son voyage dans la région, après celui effectué l’année dernière, a souligné la même source. Pour le prochain voyage, a poursuivi Mate Gimenez, la délégation médicale espagnole sera constituée de deux équipes, l’une chirurgicale qui travaillera à l’hôpital de Buel in zeim et une seconde de soins primaires qui fournira des services dans les centres de santé de Smara. Parmi cette délégation, l’on compte deux chirurgiens, deux traumatologues, deux anesthésistes et deux infirmières de bloc opératoire en-sus d’un gynécologue et d’un médecin généraliste. Ces deux équipes vont s’atteler, durant deux semaines, à effectuer des opérations et tous les actes médicaux qu’elles peuvent afin d’apporter leur aide aux réfugiés sahraouis qui vivent dans des conditions difficiles, a précisé la même source, soulignant que les problèmes de santé «s’accumulent et nos équipes vont s’occuper aussi bien des maladies les plus graves qui nécessitent des interventions chirurgicales que des affections les plus simples, qui en Espagne sont soignées par une visite de routine chez le médecin». Pour ces raisons, a poursuivi Mayte Gimenez, le travail de l’équipe de soins primaires est aussi important que celui de l’équipe chirurgicale. (APS)