Le MAE sahraoui : Â« La RASD disposÃ©e Ã  reprendre les nÃ©gociations directes Â»

Forts du soutien apporté par l’Union africaine (UA), à l’issue de son 30e sommet des chefs d’État et de gouvernement, les Sahraouis ont annoncé hier leur disponibilité à entamer des négociations directes avec le Maroc, pour mettre fin à l’occupation du Sahara occidental.

C’est le ministre des Affaires étrangères, M. Ould Salek qui en a fait part hier lors d’une conférence de presse animée au siège de l’ambassade de la RASD à Alger. «Nous voulons au nom de la République sahraouie exprimer la sincère disponibilité de l’Etat sahraoui à entamer des négociations directes avec le royaume marocain en vue d’instaurer la paix entre les deux pays conformément à la décision historique du 30e sommet de l’UA»,

a-t-il déclaré dans une allocution lue à l’entame de la conférence de presse. Et de poursuivre que le gouvernement sahraoui estime que «le Maroc doit se conformer à la volonté des dirigeants africains(…) pour que son adhésion à l’Union renforce les rangs africains et contribue à la sécurité, la paix et le développement du continent». Pour le chef de la diplomatie sahraouie, cette adhésion «ne doit pas semer l’instabilité et la division dans le cadre d’agendas étrangers qui visent à affaiblir l’Afrique». De même dira M. Ould Salek : «les décideurs marocains doivent comprendre que la politique d’occupation militaire des territoires sahraouis et la transformation du Maroc en un État colonial est un projet vain et catastrophique pour l’État marocain et son peuple», affirmant également que «le peuple sahraoui le combattra jusqu’à son dernier souffle» et que «la communauté internationale ne reconnaitra au Maroc aucune souveraineté sur le Sahara occidental ».



La réponse de l’UA au Maroc



Il est à rappeler que l’UA, à l’issue de son dernier sommet, a exprimé son soutien à la relance du processus de négociations entre le Maroc et la République sahraouie en vue de parvenir à une solution durable conforme à l’esprit et à la lettre des décisions de l’OUA/UA et des résolutions pertinentes de l’ONU, qu’elle a réitéré son appel aux deux Etats membres, d’engager, sans conditions préalables, des pourparlers directs et sérieux, facilités par l’UA et l’ONU pour l’organisation d’un référendum libre et juste pour l’autodétermination du peuple sahraoui. La décision fait état également de la disponibilité de l’UA à opérationnaliser, son Comité des Chefs d’Etat et de gouvernement sur le Sahara occidental. La Conférence a aussi appelé les deux parties à coopérer pleinement avec le Haut représentant de l’UA pour le Sahara occidental et l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies. De même qu’elle a demandé au Maroc de permettre à la Mission d’observation de l’UA de retourner à Laayoune et de permettre également un suivi indépendant des droits de l’homme dans le territoire. La même Conférence a par ailleurs répéter ses appels au Forum de Cran Montana à cesser d’organiser ses réunions à Dakhla et a appelé tous les Etats membres, les organisations de la société civile et autre à boycotter la prochaine réunion prévue du 15 au 20 mars prochain. Cette décision prouve, selon le chef de la diplomatie sahraoui, l’échec infligé aux manœuvres marocaines qui a tenté pendant 33 ans de marginaliser le rôle de l’Afrique et démontre que l’UA veut assumer ses responsabilités. De même que, selon lui, elle renforce la position de la RASD tant aux plans régional qu’international.



La démarche de Köhler explicitée



Interrogé sur le contenu des contacts avec l’envoyé spécial du SG de l’ONU à Berlin, le conférencier dira qu’au cours de ces discussions séparées, la partie sahraouie a «réitéré à M. Kohler son engagement et son attachement au plan de règlement, à la solution conforme à la nature du conflit du Sahara occidental en tant que question de décolonisation». Pour les Sahraouis, il est exclu, dira-t-il «d’accepter une solution au-delà de la nature de cette question». Pour le MAE sahraoui «l’exercice seul par le peuple sahraoui de son droit inaliénable à l’autodétermination et l’indépendance, seule voie acceptée et reconnue par toutes les organisations internationales, peut satisfaire les conditions d’une solution juste durable».

Et de préciser que ces discussions séparées entamées par

M. Kohler ont été lancées «dans le cadre d’une nouvelle phase de sa mission et pour préparer une deuxième phase des discussions directes entre le front Polisario et le Maroc». M. Kohler sera-t-il indiqué «a entrepris des démarches et des rencontres avec d’autres acteurs important, notamment l’UA, les membres du Conseil de sécurité pour préparer le terrain à des négociations directes pour pouvoir sortir de l’impasse dans laquelle le Maroc a plongé le processus des Nations unies et de l’Union africaine». À la question posée de savoir si le Maroc refuse, quelle serait alors l’attitude de Sahraouis, il sera répondu que ce refus de la démarche intervient parce sans «arguments», la république sahraouie, et la communauté internationale doivent tirer les conclusions nécessaires. Il ajoutera que dans ce cas de figure, « la République sahraouie peut et a le droit, selon l’Acte constitutif de demander l’intervention militaire des Etats mais aussi de l’UA pour libérer tout un pays agressé », ainsi ajoutera-t-il « Si l’UA considère que le Maroc refuse le règlement du conflit entre deux Etats membres par la voie pacifique, elle en tirera les conclusions »



Le président français interpellé



Sur la position de la France sur la question du Sahara occidental, M. Ould Salek dira qu’ « il est évident que c’est la France qui bloque l’indépendance et la liberté du peuple sahraoui en entravant l’organisation du référendum depuis 26 ans ». Cette même France dira M.Ould Salek qui envoie ses avions et ses militaires pour prétendument rétablir le Mali dans son intégrité territoriale, soutient le Maroc pour remettre en cause les frontières établies dans notre région. Il lancera dans ce cadre un appel au président français, M. Macron et au gouvernement français afin de tourner la page et de contribuer positivement à la paix, car dira-t-il la position actuelle de la France est contraire aux principes énoncées dans sa constitution f. « N’est-il pas plus salutaire pour les intérêts stratégiques de la France et même du Maroc de respecter les frontières tracées par la France et l’Espagne », s’est-il demandé. Et de poursuivre : «Quels sont les vrais desseins de la France qui devrait jouer un autre rôle dans la région ? ». Et au conférencier de mettre en garde : «Plus le temps passe, plus cela est préjudiciable pour les intérêts de la France et des autres pays de la région». Interrogé sur l’opération de recensement de la population sahraouie, il dit que l’ONU avait entamé au début des années 90 une opération d’identification de la population, mais le Maroc avait entrepris une vaste opération d’implantation de citoyens marocains dans les territoires occupés en vue de biaiser les résultats du référendum.

Nadia Kerraz

-------------------///////////////////////

Mohamed El Ouali Akik, nouveau premier ministre

Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Ibrahim Ghali a nommé Mohamed El Ouali Akik premier ministre du gouvernement de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en remplacement d’Abdelkader Taleb Omar, ont indiqué hier des sources d'information sahraouies. «Conformément aux prérogatives constitutionnelles, notamment les articles 53 et 58 de la Constitution de la RASD, M. Ibrahim Ghali, secrétaire général du Front Polisario, a nommé dimanche soir, M. Mohamed El Ouali Akik, premier ministre du gouvernement de la RASD», précise-t-on de même source. Né en 1950 à El Ayoune occupée, marié et père de 8 enfants, Mohamed El Ouali Akik est l'un des premiers militants à avoir rejoint les rangs du Front Polisario. Il a occupé plusieurs postes administratifs et militaires au sein du Front et dans les institutions de l'Etat sahraoui, dont membre fondateur de la Branche Secrète de l'organisation politique à El Ayoune occupée et un de ses chefs durant la période coloniale espagnole (1973-1974). Mohamed El Ouali Akik est diplômé de l'Académie militaire interarmes de Cherchell.