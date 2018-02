Allemagne : Vers un accord sur un gouvernement

Conservateurs et sociaux-démocrates allemands se sont dits confiants hier pour trouver un accord de coalition gouvernementale, plus de quatre mois après des législatives qui ont laissé l'Allemagne et sa chancelière Angela Merkel dans l'impasse. Les négociations marathon du week-end n'ont pas débouché sur un accord entre la CDU/CSU de Mme Merkel et le parti du centre-gauche SPD pour reconduire leur grande coalition sortante, la «GroKo». Mais les deux camps se voulaient optimistes, après un mois de pourparlers. «Nous avons atteint un point où l'on peut arriver à un bon résultat», a estimé à la télévision publique ARD Armin Laschet, haut responsable de la CDU. Deux thèmes chers au SPD continuent de poser problème: la réforme du système d'assurance santé et l'encadrement des contrats de travail à durée déterminée. «C'est les derniers points encore en suspens, je suis confiant qu'on trouvera une solution», a jugé tard dimanche soir Heiko Maas, cadre social-démocrate et ministre sortant de la Justice. Les conservateurs de Mme Merkel et le SPD de Martin Schulz ont décidé d’œuvrer pour sortir enfin de l'imbroglio dans lequel l'Allemagne est plongée depuis les législatives de septembre qui n'ont pas dégagé de majorité claire, sur fond d'essor historique de l'extrême-droite.