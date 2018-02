NuclÃ©aire et armements stratÃ©giques : Moscou et Washington haussent le ton

La Russie a appelé, hier, les Etats-Unis à reprendre le dialogue sur la défense antimissile, estimant que «la pertinence du sujet de la défense antimissile entre la Russie et les Etats-Unis ne cesse d'augmenter». «Cela fait longtemps qu’il n’y a pas de dialogue de fond et concret sur ce sujet avec les Américains. Il est venu le temps de le relancer», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères, dans une déclaration appelant Washington à reprendre le dialogue sur la défense antimissile (ABM). Comme la pertinence du sujet de la défense antimissile entre la Russie et les Etats-Unis ne cesse d'augmenter, il est temps que les parties entament une discussion de fond à ce sujet, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Serguei Riabkov.

«J'aimerais souligner la pertinence accrue du problème de la défense antimissile. Je rappelle, dans le préambule de l'actuel Traité sur la réduction des armements stratégiques offensifs (START), qu'il existe un lien inextricable entre le START et la défense antimissile. Cela fait longtemps qu'il n' y a pas de dialogue de fond et concret sur ce sujet avec les Américains. Il est venu le temps de le relancer», a annoncé le diplomate russe. Le Pentagone a publié vendredi sa nouvelle «Revue de la posture nucléaire» américaine dans laquelle il accorde une grande attention au développement des forces nucléaires russes. Parmi les autres menaces potentielles, sont citées la Corée du Nord, l'Iran et la Chine. Le document prévoit que les Etats-Unis pourraient utiliser des armes nucléaires dans des circonstances d'urgence pour protéger leurs intérêts vitaux, ainsi que leurs alliés et leurs partenaires.

La doctrine précise que des «circonstances d'urgence» impliquent, entre autres, «des attaques stratégiques non nucléaires à grande échelle». Samedi, le vice-président de la commission russe de la Défense du Conseil de la Fédération, Franz Klintsevitch, a déclaré à Sputnik que la Russie est en mesure de riposter dans les plus brefs délais face à un éventuel déploiement d'ogives nucléaires sur les bases de l'Otan en Europe orientale et dans les pays baltes.

«Dans le cas où des bombardiers stratégiques américains seraient déployés sur les bases de l'Otan en Europe orientale et dans les pays baltes, soit sur les anciens aérodromes soviétiques et sur ceux des pays du Pacte de Varsovie, la Russie réorientera rapidement ses cibles», a indiqué le vice-président de la commission de la Défense du Conseil de la Fédération (chambre haute du Parlement russe), ajoutant que «la Russie sera contrainte de se protéger face à ces menaces».

Concernant l’arsenal nucléaire, Washington a assuré respecter les limites imposées à leur arsenal par le traité New Start, dont un point d'étape entre en vigueur hier, et ont rappelé à la Russie ses propres obligations. Ce traité de réduction des armes stratégiques a été signé en 2010 par Moscou et Washington, avant d'entrer en vigueur en 2011. Il prévoit la réduction progressive, sur dix ans, du nombre d'ogives nucléaires détenues par les deux grandes puissances, la limitation du nombre de vecteurs et des vérifications mutuelles ainsi que des échanges de données. «Les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie ont mis en œuvre le traité New Start depuis sept ans», rappelle hier le département d'Etat américain dans un communiqué. «Le 5 février 2018 marque la date de l'entrée en vigueur des limitations centrales imposées par le traité à l'arsenal nucléaire stratégique de chaque pays», ajoute-t-il. Washington réaffirme respecter déjà ces limites depuis août dernier. «La Fédération de Russie a répété à plusieurs reprises son attachement au traité New Start, y compris au respect de ces limitations centrales, et nous nous attendons à ce que l'échange de données prévu prochainement par le traité permette de confirmer cet engagement», déclare la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert dans ce communiqué. Hier, la diplomatie russe a indiqué dans un communiqué que Moscou «respecte pleinement ses obligations de réduction des armements stratégiques offensifs», assurant que les Etats-Unis recevraient rapidement une notification officielle et les données en matière de désarmement qu'ils réclament.

La Russie précise aussi avoir «pris note de la déclaration américaine sur le respect» du point d'étape du traité Start, tout en indiquant que «Moscou n'est pas en mesure de confirmer la réduction de l'armement stratégique offensif des Etats-Unis».

