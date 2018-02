OpÃ©rations de lâ€™armÃ©e turque dans la rÃ©gion syrienne d'Afrin : 935 terroristes neutralisÃ©s, selon Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que 935 terroristes avaient été neutralisés depuis que la Turquie a lancé une offensive militaire le 20 janvier contre une milice kurde à Afrin, dans le Nord de la Syrie, rapportent des médias locaux hier. «Evidemment, nous avons aussi eu nos martyrs», a confié le président à la presse, dimanche à Istanbul, juste avant son départ pour une visite au Vatican. La veille, la Turquie a en effet perdu huit soldats, dont cinq ont été tués lorsque leur char a été touché par un tir des Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde. Il s'agit de la journée la plus meurtrière pour les troupes turques depuis le début de l'opération «Rameau d'Olivier», une offensive lancée en collaboration avec l'Armée syrienne libre (ASL). M. Erdogan a déclaré qu'une enquête avait été ouverte sur l'attaque, notamment pour déterminer par quel pays avaient été fournies les armes utilisées par les YPG, une milice qu'Ankara considère comme un groupe terroriste. Les autorités d'Afrin ont exhorté la Russie à agir pour que cesse l'offensive turque contre cette région kurde du Nord de la Syrie, accusant Moscou de «complicité» dans la mort de dizaines de civils. Dans la ville d'Afrin, des milliers de personnes sont descendues dans les rues dimanche pour crier leur colère, brandissant des images de victimes de l'opération militaire d'Ankara. Par ailleurs, au moins 23 civils, dont quatre enfants, ont été tués hier en Syrie dans des raids aériens visant plusieurs localités de la Ghouta orientale, région rebelle à l'est de Damas. Les frappes les plus meurtrières ont visé la localité de Beit Sawa, où neuf personnes, dont deux enfants, ont été tuées sur un marché.