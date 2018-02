Coupe du monde de fleuret fÃ©minin (Ã©tape d'Alger-par Ã©quipes) : La Russie sacrÃ©e aux dÃ©pens de la France (42-32)

La sélection russe a remporté le tableau des 16 (par équipes) de l'étape d'Alger de la Coupe du monde de fleuret féminin (seniors), en battant son homologue française (42-32) en finale disputée à la salle Harcha-Hacene (Alger).

Les escrimeuses russes on dominé les Françaises lesquelles ont dû se contenter de la 2e place, alors que les Etats-Unis ont pris la 3e place du podium en battant difficilement l'Italie (45-34) en match de classement pour la 3e place. Les Russes ont atteint la finale en éliminant difficilement les escrimeuses américaines par (45-44), après que le temps règlementaire s'est terminé à égalité (44-44). De son côté, la sélection algérienne s'est classée à la 16e et dernière place de l'épreuve pare équipes, en concédant 3 défaites aux matches de classement suite à son élimination par l'Italie (45-16). Les 3 défaites de l'Algérie l'ont été respectivement devant la Hongrie (10-45), l'Argentine (20-45) et la Suède (27-45). Les épreuves de la Coupe du monde du fleuret féminin ont pris fin dimanche à Alger.

L'étape d'Alger de la Coupe du monde de fleuret féminin (seniors), l'unique en Afrique, en est à sa 5e édition consécutive. Outre l'Algérie, pays hôte, 24 autres nations étaient présentes dans cette étape. Il s'agit de l'Argentine, de l'Australie, du Brésil, du Canada, de la Chine, de la Colombie, du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de la Grèce, de Hong Kong, de la Hongrie, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, de la Corée du Sud, de la Pologne, de la Russie, de la Suède, de la Tunisie, de la Turquie et des Etats-Unis.

Résultats techniques

Classement général :

1- Russie

2- France

3- Etats Unis d'Amérique

4- Italie

5- Corée du Sud

6- Japon

7- Canada

8- Allemagne

9- Hongrie

10- Pologne

11- Chine

12- Hong-Kong

13- Espagne

14- Argentine

15- Suède

16- Algérie