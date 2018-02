Coupe dâ€™AlgÃ©rie , Entretien avec RÃ©dha Zouani, entraineur du CR Zaouia : Â« Merveilleux ce qui nous arrive Â»

El Moudjahid : Votre équipe brille en coupe d’Algérie. Votre sentiment ?

Nous ressentons un bonheur incommensurable et une grande fierté de voir notre jeune équipe, qui évolue en Régionale 1 Centre, de la ligue de Blida, atteindre ce stade de la compétition. C’est un sentiment extraordinaire qui nous envahi au sein du club.



Rédha Zouani : C’est une qualification historique…

Tout à fait. Ce n’est pas toujours évident de voir une équipe qui évolue en Régionale 1 atteindre ce stade avancé en coupe. Même si cette compétition a pour particularité de faire émerger parfois des équipes dites petites. C’est ce qu’on appelle la magie de dame coupe. Le CR Zaouia vient de rentrer dans l’histoire de la coupe et l’aventure continue. Nos joueurs ont le mérite de se comporter en vrais professionnels même s’ils évoluent en Régionale 1. C’est ce que nous leur inculquons chaque jour à l’entraînement.



Votre riche vécu en tant qu’ancien grand joueur y est pour quelque chose, n’est-ce pas ?

Oui, je l’espère bien. A présent que je suis entraîneur, je transmets tout ce que j’ai acquis à mes joueurs, pour qu’ils puissent bien apprécier le football et avancer dans leur carrière, en réunissant leurs forces dans l’intérêt de l’équipe. J’aime mon métier et j’insiste toujours sur le travail, la rigueur, la discipline et le plaisir qu’on doit ressentir dans le football. Je dispose du diplôme CAF B et je veux aller plus loin encore.

Justement, ces valeurs étaient apparentes au sein de votre équipe sur le terrain. Elle développe un beau football, avec un esprit tactique intéressant…

Cela me réjouit grandement de vous l’entendre dire. C’est même une fierté pour tout le club du CR Zaouia et pour le grand quartier de Zaouia, qui se trouve dans la localité de Béni Tamou, dans la wilaya de Blida. C’est un quartier réputé pour le commerce du bois et des matériaux de construction. C’est un club créé en 1997 par Nourredine Abdoulrezzak. On a la chance de travailler avec des dirigeants dévoués qui aiment leur club. Ils ont mis tous les moyens à notre disposition. Le président de l’association, Mohamed Maâyouf, et le président de la section football, Mohamed Salhi, sont des gens corrects qui nous permettent d’accomplir notre mission en toute confiance et sérénité. Je tiens à rendre hommage à tout ce beau monde.



Le CR Zaouia est le petit poucet de la Coupe d’Algérie…

Oui, c’est pour nous des moments fantastiques à vivre, que seul le football a cette magie de nous procurer. Qui connaissait Zaouia avant ? A présent et grâce à notre excellent parcours en coupe, tout le monde parle de nous. Les joueurs sont motivés et vivent des moments forts.



Pouvez-vous nous rappeler votre parcours en coupe ?

Pour atteindre les quarts de finale, on a éliminé successivement Meftah (2-1) à Bougaâ, le MB Tablat (4-0) à l’Arbaâ, le RC Arbaâ (1-0) à El-Affroun, le RAAD de Ain Defla (6-1) à Brakni, l’E Sour Ghozlane (1-1) victoire aux tirs aux buts à Brakni, le MC Magra (1-0) à Brakni et enfin l’IRB Belkheir (3-0) à Guelma. On en a fait du chemin…



Votre prochain adversaire sera l’ASAM. Croyez-vous en vos chances d’atteindre les demi-finales ?

Ça sera un match très difficile pour les deux équipes. Il faut y croire et jouer le jeu pour tenter l’exploit de passer aux demi-finales. Je prépare mon groupe notamment sur le plan psychologique, pour aborder cette joute avec détermination, conviction et un esprit de conquérant, comme on l’a fait jusque-là.



Qu’en est-il de vos objectifs cette saison ?

On vise l’accession. Notre équipe est leader de son groupe. On devance le CRB Ain Oussara, notre poursuivant direct de 5 points. On gagne nos matches par des scores lourds et on veut faire accéder le CR Zaouia en division Interrégions dès cette saison. C’est notre priorité. En coupe, on jouera nos chances à fond. C’est merveilleux ce qui nous arrive. Je tiens vraiment à remercier vivement nos dirigeants, les membres de mon staff technique qui font à mes côtés un travail énorme, que sont Toufik Messaoudi, mon adjoint, et Mahfoud Benrabah, l’entraîneur des gardiens de but, ainsi que mes joueurs et nos merveilleux supporters. Je tiens à ce que vous le dites. Ensemble, on poursuit notre marche en avant.

Mohamed-Amine Azzouz