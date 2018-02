SÃ©tif : 8.000 logements sociaux seront livrÃ©s en 2018

«Nous prévoyons la livraison de 8.000 logements sociaux durant l’année 2018» nous a annoncé M. Fadhel Assadi, directeur général de l’OPGI de Sétif à l’issue d’une récente opération de remise des clefs de la dernière tranche d’un programme de 308 logements publics locatifs attribués dans la localité de Ain Trig et qui s’inscrit ainsi dans la dynamique qui a été entamée depuis le début du mois de janvier dans cette wilaya.

Une année qui permettra sans nul doute à des milliers de familles de recevoir les clefs de leurs logements flambant neufs et aux pouvoirs publics locaux de récolter les fruits d’une activité intense déployée sur le terrain pour en finir d’une part avec ce programme de plus de 5.000 logements pré affectés depuis plusieurs années et s’engager dans la gestion de nouveaux programmes dont la remise n’est pas sans susciter la joie de nombreux citoyens .

Si dans ce contexte l’année 2017 a été marquée par la remise de 985 logements de type LSP et LPA, celle en cours n’en sera pas moins fructueuse pour ces deux segments sachant que pas moins de 3.780 unités du genre seront attribués dans plusieurs localités de cette wilaya. Une année qui a été entamée avec la remise de 450 logements dans la commune de Sétif et 490 autres à El Eulma et Guelta Zerga de ces segments avant que le wali ne se rend à Ain Lahdjar où il a procédé à une action analogue et contribué à faire le bonheur de 50 autres familles.

Dans ce climat de fête qui a marqué toutes ces cérémonies à l’issue desquelles les heureux bénéficiaires ont rendu hommage au Président de la République pour «leur avoir rendu l’espoir et la vie» et tous ceux qui ont contribué au bonheur de nombreux chefs de familles qui ont patienté durant des année, cet espoir sera entretenu avec la remise au de ce mois de 450 autres logements à Ain Oulmène, 400 autres en mars et 2.390 unités de ce type durant les mois à venir.

Le logement public locatif n’en est pas moins sans occuper une place privilégiée dans cette dynamique sachant qu’en plus des 4.029 logements dont les clefs ont été remis l’an dernier, plus de 2.297 autres le seront cette année.

Par ailleurs, en plus des 2.136 logements du type location-vente qui ont été attribués en 2017, il est programmé la remise de 1.600 autres en 2018, alors que le logement rural qui suscite une adhésion profonde des populations de cette wilaya ou près d’une quarantaine de communes revêtement un caractère rural, les responsables de cette wilaya qui ont procédé à l’attribution de 3.567 aides l’an dernier, entendent poursuivre cet effort et en remettre 2339 autres cette année. Autant de réalisations qui feront dira au wali : «Le seul problème qu’on avait c’était celui de la viabilisation mais ces derniers temps nous avons pu engranger beaucoup de projets à travers la mise en place de crédits de payement et nous sommes donc en train de récolter les fruits de ce que nous avons semé.»

F . Zoghbi