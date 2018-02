Concours Â«Aqlam biladiÂ» : Lancement officiel de la premiÃ¨re Ã©dition

Au deuxième jour de sa visite à Tizi-Ouzou, la ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a lancé hier depuis la localité Ain El Hammam la première édition du concours Aqlam Biladi (Plumes de mon pays) ouvert aux élèves des trois paliers de l’enseignement. La ministre a fait savoir que le lancement du prix vise essentiellement à «encourager la lecture des œuvres issues du patrimoine littéraire national dans toutes les langues, faire découvrir des talents, développer des capacités d’écritures chez l’élève et exploiter le fond littéraire algérien». Participent à ce concours les élèves des établissements de Laghouat, Constantine et Béjaia ainsi que les 300 écoles, CEM et lycées associés à l’UNESCO. Les lauréats seront primés lors de la 23ème édition du salon international du livre (SILA 2018), a-t-elle aussi indiqué, en précisant que ce prix est organisé avec le concours de l’ONPS et le Haut commissariat à l’amazighité (HCA).

Auparavant, la ministre de l’Education national a effectué une visite à Tiferdoud, village le plus propre de la Kabylie. Elle s’est entretenue avec les habitants de ce village et les autorités locales de la commune d’Abi Youcef pour saluer les efforts consentis afin d’obtenir ce prix dédié à la propreté et la protection de l’environnement. Elle a aussi visité l’école primaire du village où elle s’est enquise des conditions de la scolarité des élèves et le travail des instituteurs. Sur les lieux, Mme Benghebrit a annoncé que la future académie de Tamazight se penchera sur toutes les déclinaisons de la langue usitée dans le pays.



Généralisation de l’enseignement de tamazight à la prochaine rentrée scolaire



Le parachèvement de la généralisation de l’enseignement de tamazight aux 48 wilayas interviendra à la prochaine rentrée scolaire (2018/2019), a annoncé Mme Benghebrit, qui a rappelé que cette langue nationale et officielle est déjà enseignée dans 38 wilayas et que les 10 wilayas restantes seront concernées dès la prochaine rentrée. Réaffirmant l’engagement de son département pour la promotion et la généralisation de l’enseignement de cette langue, la ministre a souligné que tous les moyens humains, matériels et pédagogiques nécessaires pour développer cette langue dans le système scolaire seront mobilisés. Mme Benghebrit a observé que la transcription de tamazight se décline de plusieurs façons, en fonction des variantes spécifiques aux différentes régions du pays. «Il y a des wilayas qui utilisent la graphie arabe, d’autres latine et d’autres l’alphabet originel de cette langue, soit le tifinagh. Ces trois variantes existent dans l'Ecole algérienne et nous nous appuyons sur cette diversité existante pour son déploiement», a-t-elle indiqué, en soulignant que pour le ministère de l’Education nationale, la question de l'unification de la transcription ne s'est pas posée. La ministre a tenu hier deux réunions de travail avec les cadres de son secteur et les partenaires sociaux. Elle a insisté sur la nécessité de préserver l’Ecole algérienne de toutes les tentatives de déstabilisation par des arrêts de cours cycliques, tout en rappelant le contexte géopolitique, empreint de multiples menaces, exigeant de la famille de l’éducation d’être constamment vigilante.

Elle est revenue sur le problème des perturbations régulières de la scolarité des élèves par la grève, disant que l’application de la loi sera rigoureuse, dès lors que la justice déclare illégale la grève enclenchée par le CNAPESTE. «J’ai refusé de rencontrer le bureau national du CNAPESTE tant que la grève illimitée qu’il a enclenchée est déclarée illégale», a-t-elle asséné dans une déclaration à la presse, tout en appelant les enseignants à mettre l’intérêt de l’élève au-dessus de toute autre considération.

Bel. Adrar