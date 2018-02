SolidaritÃ© nationale : AmÃ©liorer les conditions de vie des personnes aux besoins spÃ©cifiques

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a mis l'accent sur la nécessité d'améliorer les conditions de vie des personnes aux besoins spécifiques, en œuvrant à leur assurer tous les moyens nécessaires à cet effet, a indiqué hier un communiqué de ce ministère.

Mme Eddalia a instruit les directions de l'Action sociale et de la Solidarité de wilaya en vue d' «assurer l'activation des procédures et des mesures visant à la concrétisation de la politique de l'Etat dans ce domaine et l'amélioration de la coordination entre les divers organismes concernés, en particulier entre ceux chargés de la réalisation des projets et des établissements ouverts au public», précise le communiqué.

Elle a insisté, à cet égard, sur la «nécessité d'intensifier les efforts permettant aux personnes aux besoins spécifiques et leurs familles l'obtention de logements situés au niveau des rez-de-chaussée à leur demande, après leur aménagement et leur application en fonction de leur type de handicap», souligne la même source.

La ministre a précisé, en outre, que «le travail est toujours en cours avec les différents acteurs dans les domaines de l'urbanisme et de la construction, en coordination avec tous les départements ministériels et les organismes concernés, afin d'atteindre les objectifs escomptés conformément à la norme algérienne d'accessibilité», ajoute le communiqué. (APS)