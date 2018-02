Association Waha de Constantine : Une Â« oasis dâ€™espoir Â» pour les cancÃ©reux

Dans l’effroi, l’affliction et la vulnérabilité, appréhendant le long périple de la désespérance en quête du lourd protocole imposé par le traitement, les malades atteints de cancer s’accotent sur des accompagnateurs et des bénévoles, à l’instar des membres de l’association Waha d’aide aux cancéreux qui fait office de point de chute, de refuge, voire d’une «oasis d’espoir». Forte d’une «chaîne» de solidarité bienfaisante, cette association dont la création remonte à novembre 2011, tente quotidiennement d’apporter assistance et écoute aux malades, en effectuant en parallèle un travail d’étude et de recherche sur le nombre de cas de cancer enregistrés dans la région de Constantine, sa prévalence, son incidence psychologique ainsi que son coût. Selon le registre des cancers de Constantine, 3.723 citoyens de cette wilaya ont développé un cancer durant la période comprise entre les années 2014 et 2016, soit une moyenne de 1.200 nouveaux cas par an, dont 2.208 femmes et 1.515 hommes. Parmi ces cancéreux recensés, l’association Waha en a accueilli 1.832 en 2017 dont 1.618 femmes, alors qu’ils sont 1.567 à y être reçus régulièrement depuis 2012 avec des fréquences de visites différentes, affirme à l’APS Ahmed Zemouli, vice-président de cette association. La prise en charge de ces patients et les difficultés rencontrées au cours du traitement a ainsi permis à Waha d’élaborer un «plaidoyer» réunissant différentes informations réalisées par des spécialistes sur l’état des lieux du cancer dans la wilaya, pouvant contribuer à aider dans la lutte contre le cancer à l’échelle nationale.



Des malades originaires de plusieurs wilayas



Considérée comme une véritable bouée de sauvetage par de nombreux malades, l’association Waha a accompagné et suivi, en 2017, des malades originaires de plusieurs wilayas de l’Est du pays, à savoir Constantine (1.635), Mila (97), Skikda (26), Jijel (22), Guelma (21), Oum El Bouaghi (15), et 21 malades issus de 7 autres wilayas. Selon M. Zemouli, les malades accueillis bénéficient d’un accompagnement médical au niveau des établissements de santé comme l’établissement public hospitalier (EPH) d’Ali Mendjeli et le CHU Dr Benbadis de Constantine pour des consultations, interventions chirurgicales, chimiothérapie, dépistage ou ablation du sein notamment. Il a souligné, par ailleurs, que l’association Waha a réussi à contracter des «conventions de solidarité citoyenne» avec 14 centres d’imagerie, 66 cabinets privés et 20 laboratoires d’analyses au profit des malades, se traduisant par des prestations offertes pour un montant global de plus de 3,6 millions de DA en 2017. La cellule d’écoute mise en place au siège de l’association, chaque dimanche après-midi, a, quant à elle, comptabilisé 240 heures, alors que le temps concédé aux activités physiques dans la forêt d’El Baâraouia a atteint 144 heures. Toute cette ébauche d’énergie pour accueillir, accompagner et suivre les malades dans leur lutte inexorable contre le cancer a nécessité aux bénévoles 11.443 heures de leur temps, dont 4.988 pour l’accueil, 208 pour l’accompagnement administratif et 224 consacrés par le groupe dit Younès à rendre visite aux enfants cancéreux.



Les résidences Dar Waha réceptionnées en juin 2018



En permettant de faire part, outre des chiffres, du «ressenti, de la douleur, du suivi psychologique et l’accompagnement des malades atteints de cancer», le président de Waha, Pr. Abdelhamid Aberkane considère que celle-ci, à l’instar d’autres associations, représente un «observatoire local» capable d’accompagner le système d’information sanitaire à l’échelle nationale pour compléter les diagnostics. Parallèlement aux activités bénévoles de l’association Waha, le Pr. Aberkane prévoit également de réceptionner, d’ici «juin 2018», l’ensemble des résidences de «Dar Waha» dont une première entité, baptisée «résidence Aïcha» et composée de 12 chambres avec salle de bains et balcons individuels, a été réceptionnée en février 2017. Implantée à l’unité de voisinage (UV) 18 de la Nouvelle ville Ali Mendjeli, Dar Waha compte 4 résidences (adultes et enfants) destinées à l’hébergement des malades atteints de cancer et leurs accompagnateurs, un espace pédagogique, un espace spirituel, un restaurant et des bureaux pour l’association, a détaillé le Pr. Aberkane. Il a également précisé que Dar Waha a vu le jour grâce aux dons de généreux bienfaiteurs, de bénévoles et de citoyens anonymes dont la solidarité a permis d’ériger, sur une superficie de 6.000 m2, une «oasis» pour accueillir les malades et leurs proches venant de tout le bassin constantinois et ce, en vue de contribuer à réduire les frais collatéraux du traitement, notamment ceux du déplacement. Pour acquérir une autonomie financière à même de permettre à l’association Waha d’héberger et d’aider les malades dans leurs soins quotidiens, les résidences Dar Waha renferment également une crèche qui sera «cédée en gérance», révèle le Pr. Aberkane, ainsi que des locaux commerciaux à louer. Par ailleurs, en vue de «créer un cadre commun pour répondre à des problèmes communs», le président de l’association Waha a évoqué l’existence d’un projet de création d’une fédération des associations des malades atteints du cancer à l’échelle nationale et ce, au cours du premier trimestre de l’année 2018. La prévalence et l’augmentation du taux de mortalité de cette pathologie ont conduit l’Etat à mettre en place un Plan national anti-cancer piloté par le Pr Messaoud Zitouni, auquel il a été assigné une mission quinquennale visant à trouver des solutions efficaces contre les anomalies rencontrées par le système de santé nationale, en matière de dépistage, de diagnostic et de traitement du cancer. (APS)