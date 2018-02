MÃ©decins rÃ©sidents : poursuite du dialogue

«Le Premier ministre, M. Ahmed Ouyahia, a proposé, après concertation, une prime d'installation qui sera accordée par les collectivités locales aux médecins résidents», a annoncé, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

S’exprimant à l’occasion de l'ouverture de la rencontre de la commission intersectorielle négociant avec le Collectif autonome des médecins résidents algériens (CAMRA), M. Mokhtar Hasbellaoui a précisé que «la fourchette de cette prime n'a pas encore été arrêtée». L’on saura cependant que celle-ci sera établie «en fonction des zones et après la création du cadre juridique», y afférent. Le ministre de la Santé a également mis l’accent sur le fait que son département «ne fermera jamais les portes du dialogue». Cela dit, et cela est clair, «il ne peut travailler sans se référer aux lois de la République et à la réglementation en vigueur dans son secteur», a affirmé le ministre faisant notamment allusion au service civil. M. Hasbellaoui a, d’autre part, relevé que la Commission intersectorielle, va étudier les «différents dysfonctionnements» que rencontre le secteur de la santé, notamment les problèmes de transport, le manque de matériel et la question du service civil. «La commission devra formuler, lors de cette rencontre, d'autres propositions», a révélé le ministre, soulignant que son département ambitionne de «réorganiser le système de santé». S’adressant aux grévistes, le ministre déclare sur un ton ferme : «Il est temps de reprendre le travail et la formation dans l'immédiat». «Chacun de nous doit assurer et assumer ses responsabilités», a-t-il insisté. Par ailleurs et pour ce qui concerne le salaire des médecins résidents, le ministre est formel : «Ce dernier ne peut pas être révisé à l'heure actuelle». Il signale, cependant, que «plusieurs dossiers sont en étude», en attendant de trouver les solutions les mieux appropriées.

Evaluant ensuite les négociations, le ministre de la Santé a affiché sa satisfaction quand au bon déroulement des pourparlers, notamment en matière de «regroupement familial, de logement décent, de formation continue et d'amélioration des services techniques». Pour rappel, les médecins résidents ont entamé un mouvement de grève depuis plus de deux mois. Figurent notamment dans leur plateforme de revendications, «l’abrogation de l’obligation du service civil et son remplacement par un autre système de couverture sanitaire pour l’intérêt du patient et l’épanouissement socioprofessionnel du médecin spécialiste et le droit à la dispense du service militaire comme tout citoyen algérien».



Les médecins résidents encore « sceptiques » quant aux concessions accordées



Le droit à une formation de qualité, la révision du statut général du résident, le droit aux œuvres sociales et la discussion sur les revendications des spécialistes en biologie clinique en ce qui concerne l’agrément d’installation à titre privé, sont d’autres points soulevés par les représentants des grévistes.

Il faut dire que dans l’ensemble, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a répondu «favorablement à un ensemble de revendications» qui sont essentiellement liées à l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du service civil, comme annoncé d’ailleurs, mardi, à Alger par l'Inspecteur général du ministère de la Santé, lors d’une conférence de presse. M. Omar Beredjouane, qui avait assuré que «la tutelle a accédé à de nombreuses préoccupations soulevées par les médecins résidents, en grève continue depuis plus de deux mois, notamment celle relative au service civil», a cité entre autres, «l'attribution d'un logement de fonction avant l'affectation dans des wilayas enclavées, le regroupement pour les couples de médecins et des mesures incitatives». Poursuivant ses propos, ce responsable a mis en relief que «d'autres revendications ont été satisfaites par la tutelle, à l'image de l'accès aux œuvres sociales, le droit à une journée dédiée à la formation pédagogique par semaine et l'intégration des médecins résidents au sein des commissions nationales d'experts, avant de réitérer l'attachement du ministère à poursuivre le dialogue».

A noter, enfin, que lors d’un point de presse animé, hier, en marge de la rencontre de la commission intersectorielle négociant avec le CAMRA, le représentant du collectif des médecins résidants, M. Mohamed Touileb, a estimé qu’il n’y avait «rien de nouveau», partant du constat que «peu de concessions» ont été concédées par la tutelle. Reste que la suite à donner au mouvement de débrayage cyclique, amorcé depuis quelques semaines déjà, devrait intervenir dans les prochains jours, étant donné que les négociations se poursuivent toujours. M. Beredjouane, a affirmé que le dialogue entre les représentants des médecins résidents et les membres de la commission sectorielle se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine en cours.

Soraya Guemmouri