Le DG de la Pharmacie centrale des hÃ´pitaux : Â« Les ruptures rÃ©currentes, câ€™est du passÃ© Â»

«Tout est rentré dans l’ordre», c’est en ces termes que le directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), M. Mohamed Ayad, a tenu à rassurer les malades atteints de cancer affirmant que les médicaments nécessaires à leur traitement sont désormais disponibles au niveau de la quasi-majorité des structures hospitalières. S’exprimant, hier, à l’émission «Invité de la rédaction», de la Chaîne III de la Radio nationale, il s’est longuement étalé sur la question de la disponibilité des médicaments, plaidant que les pénuries, jadis constatées dans ce domaine, relèvent désormais du passé. Pour cause, a-t-il appuyé l’idée selon laquelle l’approvisionnement en médicaments destinés au traitement de toutes les pathologies sera davantage assuré en 2018. Selon lui, les ruptures récurrentes, observées au cours de ces dernières années de certains remèdes, sont provoquées par certains fournisseurs, ajoutant, là aussi, que le problème est réglé. Des fournisseurs qui sont eux mêmes confrontés à des contraintes exogènes. En ce sens, il explique que s’agissant des médicaments importés ,la fluctuation des prix à l’international empêche les laboratoires d’établir des programmes prévisionnels d’importation à long terme. «Les perturbations relatives à l’approvisionnement en remèdes sont également le lot de plusieurs pays, même les plus avancés», fera-t-il observer.

En Algérie, et dans le but de parer définitivement à ce type de perturbations, l’orateur informe que l’entité qu’il dirige a pris l’initiative de faire une étude globale sur l’exercice des structures hospitalières ainsi que de leur consommation sur les trois dernière années. «C’est sur cette base que le programme d’approvisionnement pour 2018 a été établie. Tous les contrats ont été signés, les bons de commande ont été envoyés aux fournisseurs», a-t-il indiqué. Il a en outre annoncé que la PCH a décidé d’établir, elle-même, avec l'accord des établissements hospitaliers les prévisions concernant les besoins en médicaments, «par produit et par structure».

Sarah A. Benali Cherif