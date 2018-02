Lutte contre le cancer : Des progrÃ¨s palpables

Plus de 37 milliards de dinars mobilisés en 2017 pour l’acquisition de médicaments destinés à l’oncologie et à l’hématologie, soit 60% de la totalité des achats de la PCH.

M. Mokhtar Hasbellaoui, ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, qui s’est exprimé à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer tenue à l’hôtel Mercure, a annoncé la mise en service en 2018 de quatre nouveaux centres de lutte contre le cancer, à El Oued, Béchar, Adrar et Tizi-Ouzou. La réception de ces nouvelles structures viendra renforcer les 13 centres spécialisés déjà existants à travers le territoire national. «Ces centres seront dotés 12 nouveaux accélérateurs pour optimiser la prise en charge des cancéreux», a-t-il indiqué.

Pour le ministre, cette journée mondiale placée cette année sur le thème : «Je peux, nous pouvons vaincre le cancer», constitue une occasion pour l’Algérie de réitérer son engagement dans la lutte contre le cancer et les autres maladies non transmissibles. Dans ce contexte, le ministre a indiqué que grâce à un engagement politique fort — matérialisé au plus haut sommet de l’Etat par la décision du Président de la République — de faire du dossier du cancer un chantier présidentiel. Il enchaîne en mettant en exergue les efforts consentis par l'Etat dans le but de garantir une meilleure prise en charge des malades atteints du cancer, précisant qu’à travers l’adoption du Plan national anticancer 2015-2019, «d’importantes mesures ont été prises, à l’effet, de mettre fin à la pénurie de médicaments nécessaires au traitement des cancéreux». En matière d’offre de soins d’oncologie médicales, il a fait savoir que 41 services et 77 unités sont fonctionnels et couvrent les 48 wilayas, soulignant, par la même, la disponibilité des médicaments d’oncologie. Il a, dans le sillage, fait état de l’amélioration de l’offre en radiologie qui, selon lui, se traduit aujourd’hui par l’existence de 36 accélérateurs linéaires fonctionnels contre 7 accélérateurs en 2013.



Quatre nouveaux centres seront opérationnels en 2018



M. Hasbellaoui a souligné que pour l’année 2018, quatre centres de lutte contre le cancer, à El Oued, Béchar, Adrar et Tizi-Ouzou, seront opérationnels, soit au total, 17 centres publics de lutte contre le cancer répartis à travers le territoire national. Il a ainsi fait savoir que «l’année 2018 constitue, pour l’Algérie, à travers le Plan national cancer 2015-2019, l’occasion de réitérer son engagement dans la lutte contre le cancer et les autres maladies non transmissibles».

«Les mesures prises depuis fin 2013 ont permis de redonner toute sa dignité au patient atteint de cancer», a tenue à souligner M. Hasbellaoui, précisant que ces mesures ont permis d’assurer une chimiothérapie (oncologie médicale) de proximité dans toutes les wilayas du pays et de quadrupler quasiment l’offre en radiothérapie. Le ministre a, par ailleurs, indiqué qu’une attention particulière a été accordée au renforcement en personnels médical, paramédical et technique des établissements hospitaliers prenant en charge les patients atteints de cancer, ce qui a permis, a-t-il expliqué, d’acquérir un personnel médical et paramédical correspondant à des normes de «fonctionnement suffisant». Selon le premier responsable du secteur de la santé, le renforcement des capacités techniques a également permis la mise en œuvre de programmes d’actions en vue de l’utilisation du Fonds de lutte contre le cancer, le lancement d’un programme de formation des médecins généralistes couvrant toutes les wilayas et intéressant l’ensemble des médecins généralistes, ainsi que le lancement de la formation des personnes compétentes en radioprotection. S'agissant d’information sanitaire sur le cancer, M. Hasbellaoui a évoqué la mise en place du réseau national des registres du cancer, faisant part des efforts accomplis en matière de prévention dans le cadre de la lutte contre le cancer.

Il a relevé, dans ce contexte, la poursuite de la mise en œuvre du plan de prévention axé sur la lutte intégrée contre les facteurs de risques. A l’issue de son intervention, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de consolider et de poursuivre les actions déjà engagées en veillant à impliquer durablement le mouvement associatif et accentuer la mise en œuvre effective de toutes les mesures centrées sur l’amélioration de la prise en charge du patient.



La chimiothérapie de proximité généralisée à travers le pays



Saisissant l’occasion, M. Hasbellaoui a tenue à remercier particulièrement, l’association El Badr qui a eu le privilège d’être honorée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour son rôle dans la lutte contre le cancer. Pour sa part, la représentante de l’OMS en Algérie, le Dr. Nkurunziza Triphonie, a mis l’accent sur l’importance de cette journée, précisant que l’année 2018 marque la fin de la campagne «Nous pouvons, je peux» qui a mobilisé des millions de personnes à travers le monde à mener des actions de lutte contre le cancer.

Pour la représente de l’OMS en Algérie, malgré les avancées obtenues ces dernières années, la bataille pour réduire l’impact du cancer n’est pas encore gagnée, estimant que 8,8 millions de personnes décèdent des suites des cancers chaque année. De son côté, le Dr Djamel Fourar, directeur de la prévention et de la lutte contre les maladies transmissibles au ministère de la Santé, a, dans son intervention présenté un état des lieux de cette maladie en Algérie, précisant que les données épidémiologiques des cancers issues du réseau national des registres des cancers s’inscrivent dans la tendance évolutive mondiale. Il a fait savoir que les données indiquent que l’incidence annuelle des cancers continuera d’augmenter en passant de 41.870 cas en 2015 à 49.000 cas en 2020 et à 61.000 cas en 2025. Soulignant l’importance de la prévention et dépistage précoce de toutes les formes de cancers, le Dr Fourar a annoncé que les résultats préliminaires d’une étude nationale sur les facteurs de risque des cancers seront rendu publics incessamment.

Kamélia Hadjib