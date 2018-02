IndemnitÃ©s des moudjahidine et ayants droit : Les rÃ©gularisations traitÃ©es localement

Le ministre des Moudjahidine, M. Tayeb Zitouni, a annonce hier à Annaba que les dossiers ayant trait à la régularisation des indemnités des Moudjahidine et ayants droit seront traités localement à partir de janvier 2018. Intervenant lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya d’Annaba, il a souligné que cette mesure entre dans le cadre de la modernisation de l’administration et de l’amélioration du service public. Le citoyen n’effectuera plus des déplacements à Alger pour déposer son dossier. Le ministre a visité la localité d’El Kalitoussa (commune de Berrahal ) ou il a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d’un lycée, de deux collèges et de quatre groupements scolaires.

Dans la même commune, il a inauguré un stade de football d’une capacité de 5000 places baptisé au nom du chahid Benali Youcef. Il a aussi inauguré six terrains de proximité dont trois à El Bouni, un à Sidi Achour, un autre à la cité Sidi Achour et le dernier à la cite Patrice Lumumba. Le ministre a présidé une cérémonie de remise de trois camions basculantes au profit de l’EPIC Annaba propre et d’une benne tasseuses au profit du centre d’enfouissement technique. Le ministre poursuivra aujourd’hui ou il présidera les festivités commémoratives du 56 eme anniversaire de la mort du chahid Chetaibi Amar.

B. Guetmi