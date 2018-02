Tribunal criminel dâ€™Oran : 2 ans de prison pour dÃ©tention dâ€™armes et de munitions

Le tribunal criminel d’appel de la cour d’Oran a prononcé hier une condamnation de deux années de prison ferme à l'encontre d'un prévenu poursuivi pour détention illégale d’armes et de minutions. A l’issue des débats de l’audience, le représentant du ministère public avait requis la réclusion criminelle à perpétuité contre le mis en cause.

Les faits de cette affaire remontent au mois de juin 2015, lorsque les éléments de la Police judiciaire ont découvert, lors d’une perquisition au domicile du suspect, situé à Bir El-Djir (Oran), une carabine, un fusil de chasse, deux anciens pistolets, des munitions, ainsi qu’une cartouchière et une paire de jumelle. Interrogé, lors de l’enquête, le prévenu avait expliqué qu’il était collectionneur de vieux objets et qu’il était passionné de vieilles armes.

Dimanche, à la barre du tribunal criminel d’appel de la cour d’Oran, le mis en cause a réitéré les mêmes déclarations, signalant qu’il n’avait pas d’autorisation, mais qu’il avait introduit une demande dans ce sens. Toutefois, les réponses du prévenu n’ont pas réussi à convaincre les magistrats.

Le représentant du ministère public a, dans son réquisitoire, requis la réclusion criminelle à perpétuité.

La défense, pour sa part, a tenté de disculper son mandant, plaidant son innocence. Après délibérations, le mis en cause a été condamné à deux ans de prison ferme. (APS)