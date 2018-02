Transports et Travaux Publics : M. ZaÃ¢lane reÃ§oit lâ€™ambassadeur kenyan

Le ministre des Travaux Publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane, a reçu en audience, hier Alger, l'ambassadeur de la République du Kenya, M. Moi Lemoshira, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer et de développer les relations de coopération bilatérale dans le domaine des travaux publics, indique un communiqué du ministère. La rencontre a été l'occasion d'évoquer les questions d'intérêt commun relatives, notamment au transport aérien, domaine bénéficiant du suivi continu des deux parties, ajoute le communiqué. Les deux parties ont salué le niveau des bonnes relations de coopération entre l'Algérie et le Kenya, exprimant le souhait de les renforcer davantage. (APS)