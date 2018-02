Lâ€™ambassadeur de Palestine, LouaÃ¯ AÃ¯ssa : Â« Position constante de lâ€™AlgÃ©rie Ã  lâ€™Ã©gard des causes de la nation Â»

L’ambassadeur de Palestine en Algérie, Louaï Aïssa, a affirmé, à Sétif, lors de la clôture des travaux du séminaire international «Al Qods, la mosquée Al Aqsa et l’avenir du conflit», que l’Algérie «a toujours soutenu les causes de libération et de la nation arabe». «La tenue de cette rencontre représente une des formes de cette position constante de l’Algérie à l’égard des causes de la nation», a indiqué l’ambassadeur palestinien, dans une déclaration à l’APS, en marge de cette rencontre de deux jours tenue à la maison de la Culture Houari-Boumediène, à l’initiative de l’Association des oulémas algériens et de la direction de wilaya des affaires religieuses, en présence du président du bureau de Hamas en Algérie, du représentant de l’ambassade de la République arabe sahraouie démocratique et du président de l’Association des oulémas, Abderazak Guessoum. «La chose importante de la conférence a été de focaliser sur l’intérêt sur ce qu’il faut faire envers El-Qods, la Palestine et le peuple palestinien résistant, en dépit du blocage et des multiples tentatives de liquidation et d’élimination de la cause palestinienne», a souligné le diplomate. Après avoir évoqué la résistance des habitants musulmans de la ville d’El-Qods face à l’ennemi sioniste, l’ambassadeur palestinien a indiqué que l’Algérie a toujours affirmé, par la voix de ses chefs jusqu’au Président Abdelaziz Bouteflika, qu’elle «a été et demeurera en faveur de la cause palestinienne».

Organisée sous le slogan «Partenaires de la cause, partenaires de la libération», la rencontre a donné lieu à la projection d’un film, la Palestine, par les yeux d’enfants de Sétif, et la présentation d’une opérette sur la ville d’El-Qods de la troupe Amjad de Djelfa. Plusieurs conférences ont été présentées durant la rencontre par des intervenants d’Algérie, de Tunisie, de Syrie et de Libye, sur «El- Qods, entre promesse divine et équilibre des forces», «Les wakfs des maghrébins à El-Qods», «La Palestine dans les écrits de l’association des oulémas algériens de 1937 à 1957», «La mosquée El-Aqsa et les plans juifs». (APS)