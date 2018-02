Haut Conseil Islamique : Combattre tout ce qui peut diviser les AlgÃ©riens

Le président du Haut conseil islamique, Bouabdellah Ghlamallah, a souligné, hier à Alger, la nécessité de combattre tout ce qui peut diviser les Algériens, notamment les sectes et certains courants religieux qui agissent pour des forces extérieures contre le référent national et la sécurité du pays.

«Si nous aimons notre pays, et tenons à notre indépendance, il faudra combattre tout ce qui peut nous diviser. Les Algériens doivent savoir que les ahmadites et les salafistes travaillent pour des forces extérieures. Ils agissent contre le référent national», a-t-il indiqué, dans une interview accordée au journal El Watan. Interrogé sur la réaction des autorités faces à certains courants et sectes religieux, notamment salafistes et ahmadites, M. Ghlamallah a observé qu’«en tant qu’algériens, il est important pour nous d’éviter que notre pays soit une arène de combat pour des belligérants étrangers, où nos concitoyens sont utilisés comme ce bois qui attise le feu», ajoutant qu’«il ne faut surtout pas permettre que l’Algérie soit un terrain d’affrontement entre, par exemple, les chiites et les salafistes». Il a soutenu que les chiites, les ahmadites et les salafistes «agissent tous pour des forces extérieures et contre l’intérêt de notre pays», relevant que «cela est une réalité, et le citoyen algérien doit en être conscient». Évoquant la secte El-Ahmadiya, M. Ghlamallah a soutenu que les Ahmadites avaient fait l’objet de poursuites judiciaires, «non pas pour leur idéologie, mais parce qu’ils posaient un problème sécuritaire», précisant que «son but est de créer une minorité inconnue au sein du peuple algérien et qui fonctionne comme une secte. Raison pour laquelle les autorités sécuritaires sont intervenues». «On accepte qu’il y ait des divergences dans la forme, mais pas dans les fondements. Dans le Coran, il est dit que Mohamed est le dernier des messagers. Si les ahmadites ne croient pas au Coran, donc ils ne sont pas musulmans.

L’autre aspect important à prendre en compte est lié aux conditions dans lesquelles El- Ahmadia a été créée. De nombreux écrits démontrent qu’elle est la création des services britanniques», a-t-il expliqué. Pour lui, le problème de la formation est primordial, aussi bien pour la mosquée, que pour l'école, ajoutant que les instituts de formation des imams «ont besoin d'une réforme» afin de mieux lutter contre les phénomènes que connaît la société algérienne. S'agissant de la liberté de culte, il a assuré qu'elle «est protégée, mais dans un cadre organisé», ajoutant qu'il faudra qu’il (un adepte du christianisme) «pratique son culte dans un endroit bien défini et connu. Même les ahmadites, s’ils agissaient à ciel ouvert dans des lieux de culte identifiés, ils n’auraient pas fait l’objet de poursuites».

Pour lui, l'Algérie «n'opprime personne», assurant que «ceux qui parlent au nom de l’islam ne sont pas tous innocents», et «il y en a beaucoup qui profitent de la religion». Questionné au sujet du salafisme en Algérie, il a relevé que ce courant était «puissant», parce qu’il «a la force de l’argent», observant qu'il «contrôle le marché informel qui menace les équilibres financiers du pays. Ces gens cachent leur argent pour éviter la traçabilité, et font tout pour gagner plus. La plupart de ces commerçants excellent dans la surfacturation et l’évasion fiscale. Pour eux, la religion n’est qu’une couverture».

Concernant la question du Mufti de la République, il a révélé que ce poste est une institution de l’État. «C’est moi-même qui ai présenté un projet dans ce sens, que j’ai défendu (...), mais il a été gelé par le Président de la République après sa discussion en Conseil des ministres», relevant que «ceux qui s’y opposaient avaient peur des conflits entre l’institution judiciaire qui rend des décisions susceptibles d’être présentées au mufti pour avis».

Concernant l'émigration clandestine, M. Ghlamallah a assuré qu'il n’avait jamais dit que le HCI a décrété une fatwa déclarant l’émigration clandestine «haram» (illicite), ajoutant néanmoins que ces jeunes sont «victimes de ces gens qui leur présentent l’Europe comme le paradis sur terre». (APS)