Regard : ConsidÃ©ration

Métier pénible, sous estimé, mal aimé… pourtant il est indispensable. Une activité entourée de pas mal d'apriori mais certains l’exercent quand même et la trouvent… convenable.

Le travail de collecte d'ordures ménagères, puisqu’il s’agit de cette profession, ne nécessite pas de qualification particulière. Il suffit tout simplement de jouir d'une bonne santé et d'une parfaite condition physique du fait que l'activité est principalement tournée autour de la manutention. En plus, la collecte des ordures de toutes natures s'effectue à l'extérieur et en plein air.

Qu’il travaille seul ou en équipe, l'éboueur, par tous les temps, parcoure les rues pour ramasser les ordures ménagères. Un métier contraignant, peu payé, qui comporte des risques pour sa santé. Il manutentionne quotidiennement plusieurs tonnes de déchets. Il accomplit son travail avec courage et résignation.

Chaque jour, il se déplace d’un quartier à un autre et sillonne les différentes rues de la capitale pour ramasser nos déchets. Pour ce faire, il doit braver le froid, la pluie, le vent et la chaleur, pour le bien-être de la population. Une population qui manque de reconnaissance à son égard.

A ce manque de reconnaissance s’ajoute une absence totale de respect. Certains usagers n’hésitent pas à resalir, parfois même sous les yeux des agents de propreté, l’espace qu’ils viennent de nettoyer. D’autres se plaignent de leur travail sans s’adresser directement à eux… Cela relève de l’image dont la majorité de la population se fait du travail de l’éboueur qu’elle considère comme un emploi des plus avilissants, sale et surtout ingrat oubliant que cet éboueur est celui qui lui enlève toutes ses ordures de tout genre pour qu’elle puisse vivre dans un environnement sain, loin de toutes maladies!

Malheureusement de par leurs comportements incivils, certains rendent la tâche plus difficile à cet agent de propreté qui maintient la ville et ses quartiers propres et qui, en fin de journée, se retrouve éreinté, sous-alimenté, se levant difficilement le lendemain pour reprendre le train de vie de sa profession, tel un même refrain qui se répète chaque jour plein de morosité. Il tient à maintenir la ville et ses quartiers propres en risquant sa vie tout en bravant les conditions lamentables et parfois inhumaines.

Mais le plus pénible dans ce métier, ce ne sont pas tous ces désagréments ni les aléas de la météo. Non, le plus pénible, c’est le manque de considération des gens qui croisent quotidiennement son chemin. Pourtant, un sourire, un signe de la main, un petit mot gentil comme «merci pour ce que vous faites pour nous», suffit pour égayer sa journée.

Sarah Sofi