Protection civile : Formation sur la communication de crise

Une session de formation sur la communication opérationnelle, en situation de crise, au profit des officiers de la Protection civile, chargés de l'information des wilayas est organisée à compter de dimanche à Alger, indique un communiqué de la Direction générale de ce corps.

Initiée dans le cadre de l'application du programme de jumelage algéro-européen (P3A), cette session de formation de cinq jours est destinée à préparer les officiers de ce corps, à la gestion de l'information en cas de risques et au management des crises, notamment dans le domaine de l'utilisation des réseaux sociaux.

Elle permettra également aux participants d'acquérir des savoirs, savoir-faire, mais aussi des compétences. Au terme de cette session, les participants seront en mesure de choisir et mettre en œuvre les outils d'identification et de dimensionnement des crises et de préparer ou conduire une démarche de communication de crise, tant sur les plans technique, scientifique et

social.

L'intérêt de cette session de formation est, en outre, d'appréhender la nature et les principales caractéristiques des situations de crise, afin d'apprendre à y faire face et de mettre en place les outils de retour d'expérience et de préparation à la gestion de la communication en situation de crise.

Elle s'inscrit dans le cadre du développement et de la modernisation de secteur de la Protection civile, particulièrement dans le domaine des ressources humaines, «compte tenu des missions complexes dévolues à ce secteur, notamment la prise en charge des risques», souligne la même source.