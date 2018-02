Lâ€™association Sidra lance Â« Ã©codzaÃ¯r Â» : Un tournant environnemental

Habituée à se mobiliser autour des thématiques de l’éducation et de l’aide alimentaire, l’association SIDRA a trouvé un nouveau cheval de bataille, l’environnement.

Toujours dans l’optique de promouvoir la citoyenneté active des jeunes à travers de nouveaux projets, l’association lance «Ecodzair», une initiative qui vise à rendre «effective» la participation de la société civile locale qui devra travailler côte à côte avec la wilaya d'Alger pour l'initiation d'actions environnementales «efficaces» au niveau de la capitale. Nassim Filali, président de «Sidra», affirme que le projet «Ecodzair», qui bénéficie d'un budget de 2 millions de dinars, dont l'apport européen est de 15.000 euros, a pour objectif «d'associer la société civile dans les questions liées à l'environnement et la protection de l'espace au niveau de la capitale et éradiquer, ce faisant, les points noirs et les décharges publiques qui enlaidissent la capitale». Il estime à cet effet que les associations constituent une force considérable et essentielle dans la gestion de l’environnement. «On peut penser qu’elles auront à l’avenir à coopérer davantage pour que ce rôle qu’elles ont acquis ait un impact encore plus considérable.

De plus le concept de développement durable a ouvert les problématiques environnementales à d’autres champs : économique, social, politique, et par conséquent à d’autres acteurs», a-t-il dit

Intervenant quelques mois après la signature d’une convention avec le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables et la Coopération technique belge, spécialisée dans la protection de l’environnement, le projet «Ecodzaïr» impliquera dix autres associations spécialisées dans le domaine environnemental au niveau de la wilaya d'Alger, qui devront, à l’image de Sidra, qui a signé une convention de partenariat avec la commune Mohamed-Belouizdad pour la gestion, notamment, des déchets au niveau de ce quartier, suivre l’exemple de Sidra et conclure des conventions de partenariat avec d’autres communes.

«Nous allons regrouper, dans le cadre de ce projet, les associations activant dans les quartiers afin de les inciter à se pencher sur la préservation de l’environnement à leur niveau. Elargir le plus possible leurs activités dans ce sens en se rapprochant le maximum des citoyens», indique le président de l’association. Nacim Filali affirme, par ailleurs, que «le projet se veut multi-acteurs et contribue à renforcer la collaboration entre la wilaya d’Alger et la société civile algéroise pour faire face aux défis environnementaux et améliorer le cadre écologique de la capitale. Les associations seront accompagnées afin de créer des synergies et rendre effective leur participation dans la mise en place d’actions environnementales efficaces au niveau



Un nouveau visage aux quartiers populaires !



Le projet permettra aussi, selon elle, aux associations de renforcer leurs rapports avec les médias qui seront partie prenante. «Les médias seront sollicités afin d’accompagner ce projet via la vulgarisation de nos actions. Le but est de toucher et sensibiliser le maximum d’Algérois possible». Pour cela, l’association initie la formation d’une vingtaine de jeunes à l’éducation à l’environnement, pour qu’ils puissent ensuite faire des ateliers dans les écoles autour du tri des déchets, du gaspillage et de la préservation de l’énergie… A travers ce nouveau projet, l’association veut donner un nouveau visage aux quartiers populaires de la capitale en les embellissant, et permettre à la société civile de se pencher sur la question de l’intégration de l’environnement dans la wilaya d’Alger. Créée en avril 2011 à Alger, SIDRA Algérie est une association agréée, apolitique, à but non lucratif, constituée en majorité de jeunes leaders dans leurs disciplines. Ils œuvrent tous autour d’un idéal de partage, d’aide et de diversité. Labélisée en 2013 par l’UNESCO, SIDRA Algérie est l’une des associations jeunesse phare de la capitale, elle compte une centaine de membres actifs dont la moyenne d’âge est de 20 ans ainsi qu’une base de données de 1.000 volontaires.

Leurs principales Missions : La promotion de la citoyenneté active des jeunes à travers des projets citoyens solidaires et interculturels. SIDRA intervient dans le domaine de l’aide alimentaire à travers le projet «Algerian Food Bank», première banque alimentaire en Algérie, dans le domaine de l’éducation via le projet «Pour les enfants du désert» qui encourage la scolarisation des enfants dans les régions isolées de l’Algérie et dans la promotion de l’écocitoyenneté et l’action environnementale à travers des campagnes sur les réseaux sociaux et des activités innovantes comme la révolution des escaliers ou le «Earth Hour».

Farida Larbi