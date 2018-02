AthlÃ©tisme 4e Cross International Â« Saal Bouzid Â» : Le Kenya et lâ€™Ã‰thiopie en pole position

C’est en présence du wali de Sétif, Nacer Maskri, du secrétaire général de la Fédération africaine d’athlétisme Lamine Pat, du président de la Fédération algérienne, du directeur de la jeunesse et des sports ainsi que plusieurs figures du sport algerien à l’instar de Said Guerni, Djabir champion du monde du 800 mètres, Amar Benyakhlef vice- champion olympique en judo que s’est déroulé hier à Sétif, le 4e cross international «Saal Bouzid» crédité à l’unanimité d’un grand succès. Une compétition d’autant plus relevée cette année par la participation de 17 athlètes étrangers dont 14 titrés , venus du Kenya, de l’Espagne, l’Ethiopie, la France, le Maroc, le Portugal et la Tunisie, autant de pays reconnus par leurs performances et leurs prestations dans les domaines du fond et demi fond et du cross country en particulier et qui ont mis à l’épreuve leurs potentialités aux cotés d’athlètes algériens qui n’ont pas manqués, eux-aussi, en cette journée glaciale, d’aller à la conquête de nouvelles réalisations. Sur un parcours relativement plat mais difficile suite aux intempéries qui ont prévalues depuis la veille, marqué par des chutes de neige sous lesquelles se sont d’ailleurs déroulées les premières courses, pas moins de 1.209 participants de 29 wilayas du pays et précisément de 84 clubs d’athlétisme, bien des jeunes talents en herbe se sont distingués et ont brillé par leurs aptitudes à se frayer un chemin sur le chemin des grands champions. Dans ce contexte, l’école de Fermatou dans la wilaya de Sétif n’a pas fait de détails sur les toutes premières courses, décrochant les premières places chez les filles en individuel et par équipes, en plaçant d’abord 4 athlètes, Rahal Hana, Raguem Rania, Dali Meriem et Cherchour Hiba aux 4 premières loges sur 1200 m avant de l’emporter également dans la catégorie «École» chez les garçons devançant Ain El Kebira et Djemila. Chez les Benjamins, l’ACEA Bordj Bou Arréridj n’a pas failli à ses traditions et l’a emporté haut la main devant le CS Oran et le CRBBL Djelfa grâce à Gasmi Bilel, Laoui Isradine, Abba Abdelbaset et Sertah Brahim qui ont su rester groupés au moment où les filles de cette meme catégorie sont arrivées en rangs dispersés consacrant la première place à Douar Maissa du Csaf Setif, Hafsi Nihed de Souk Ahras et Benghzel Maroua de Oued Tage. Au clazssement par équipes le CSIOT de Oued Taga ( Batna), Fermatou ( Setif) et ESA Souk Ahras remportent les trois premières places. Chez les minimes filles, Bordj Bou Arreridj ne fera pas de détail sur les 2,6 km au classement individuel alors que Amel Bouira décrochera la première place devant l’ACGA Bordj Bou Arréridj et AP Tizi Ouzou au classement par équipes, tout comme Noudjoum Hassi Bahbah et le RCL Mila chez les cadettes et sur 3 km. Dans la catégorie des juniors garçons, les deux frères Abed Saber et Akram qui concourrent en individuel sur 7km, s’imposeront devant le Bordjien, Kherteche Ouanes et céderont la premiere place par équipes au CSA Fermatou de Sétif. Dans la cour des grands et la catégorie des séniors filles l’Ethiopienne, Mingistu Tersit, menera de bout en bout sa course et l’emportera sur 7 km devant Kipchumba Emily du Kenia, Chemnung Loice du même pays et Abera Birtukan de l’Ethiopie, alors que la premiere algérienne Chenah Rima se classera en 5e position devant la Marocaine, Bouagad Hanane, et la Tunisienne, Belgacem Mahbouba. Chez les seniors garçons les deux Kenyans, Kibet Michael et Kiplagat Issac, domineront largement la course en dépit du courage et de la bonne volonté de l’Algérien, Grine Ali qui parviendra à décrocher une fort belle troisième place en dépit d’une arrivée difficile.

F. Zoghbi