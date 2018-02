CAN-2019 / Organisation, Ahmad Ahmad, prÃ©sident de la CAF : Â« Il y a une diffÃ©rence Ã©norme entre les rapports dâ€™inspection et le cahier des charges Â»

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad, a affirmé qu'il y avait une «différence énorme» entre les rapports d'inspection et le cahier de charges concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 au Cameroun. «Il n’y a pas du tout de polémique sur la CAN-2019. Il y a une mission d’inspection et le cabinet Roland Berger, qui est en charge des audits infrastructurel et organisationnel de la CAN, a fait des inspections sur le terrain. Il y a une différence énorme entre les rapports d’inspection et le cahier de charges.

De ce fait, il a été demandé au Cameroun de rattraper son retard. Il y a des gens qui sont en train de mentir», a indiqué le premier responsable de la CAF vendredi, lors d'un point de presse tenu à l'issue de la 40e assemblée générale ordinaire de l'instance continentale à Casablanca (Maroc).

L'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique, prévue en juin 2019, a été compliquée par le passage à 24 équipes au lieu de 16, décidé en juillet dernier. Fin décembre, M. Ahmad avait affirmé que «si le pays qui l'accueille n'arrive pas à l'organiser, nous trouverons un pays qui va l'organiser».

Il avait ajouté qu'il n'était pas question de revenir sur le passage à 24 équipes, destiné à «éviter l'absence fréquente de certains grands pays». «Je suis un homme de parole, mon Comité exécutif ne change pas d’un iota. Nous appliquons la réglementation avec toute sa vigueur. Le cahier des charges exige des infrastructures, des hôtels, des stades, des hôpitaux et beaucoup de choses», a-t-il souligné.