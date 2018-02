40e AG de la CAF Ã  Casablanca : Ould Zmirli dans la commission de recours

Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, accompagné de son 2e vice-président, Bachir Ould Zmirli et du manager de l’EN, Hakim Medane, ont assisté vendredi, aux travaux de la 40e assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF). À défaut de concurrencer Jaâfari, le président de la Fédération libyenne de football, en raison de l’arrivée tardive à la CAF de son dossier de candidature, qui d’ailleurs a été rejeté comme l’affirme cette dernière, Ould-Zmirli intègre néanmoins la commission de recours de l’instance footballistique africaine.

Un poste au sein du jury d’appel de la CAF. Une manière pour le président de la CAF, Ahmad Ahmad, d’atténuer la tension qui a caractérisé ces derniers temps, les relations entre la CAF et la FAF, suite au rejet du dossier de candidature d’Ould-Zmirli, pour des raisons que le président de la FAF a trouvé injustes et injustifiées. L’accusé de réception de DHL faisant foi de l’envoi à temps du dossier d’Ould-Zmirli.

Le premier responsable du football national a apprécié le geste. Ainsi, Ould-Zmirli qui est désormais membre de la commission de recours de la CAF, est le 3e algérien présent dans les commissions de l’instance africaine, à l’instar de Yacine Zerguini qui est membre de la commission médicale et Hedi Hamel de la commission des médias. À l’avenir, il faudra essayer de placer un Algérien au niveau du Comité exécutif de la CAF, un lieu stratégique pour défendre au mieux les intérêts du football africain d’une part et ceux du football national d’autre part.

Par ailleurs, il est aussi utile de signaler que Zetchi ne subira aucune sanction émanant de la CAF, comme évoqué ces derniers jours par certains médias, suite à sa démission de la commission d’organisation du CHAN. Le moment est à l’apaisement entre la CAF et la FAF, après les quelques tensions qui ont suivies le rejet de la candidature d’Ould-Zmirli, suivi de la démission de Zetchi de la commission d’organisation du CHAN. Et c’est tant mieux ainsi pour tout le monde.

Mohamed-Amine Azzouz