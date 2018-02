Le chiffre du jour : 94 pays

Dans une édition intitulée «Investissement direct étranger et autonomie des femmes : nouvelle évidence sur les pays en développement», les experts du Fond monétaire international analysent les effets de l’investissement direct étranger (IDE) sur le développement et l’inégalité des genres. On remarque qu’avec un jeu de données collecté sur 94 pays, en majorité africains, entre 1990 et 2015, et avec une potentielle corrélation entre l’IDG et l’IIG dérivée de 2 équations générées par les spécialistes du FMI, la réception des IDE à travers l'augmentation de la demande de main-d'œuvre, les retombées technologiques, mais surtout par la responsabilité sociale des entreprises et la croissance économique, pourraient potentiellement influencer le bien-être des femmes et réduire les inégalités entre elles et les hommes.