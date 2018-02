Aquaculture : Un crÃ©neau Ã  investir

L’Algérie est considérée comme le troisième producteur de sardine au niveau de la région de la Méditerranée, avec une pêche annuelle de 60.000 à 70.000 tonnes, ce qui représente en réalité entre 60 à 70% de la totalité de la pêche des autres variétés de poissons, a indiqué le Directeur général de la pêche et de l’aquaculture au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Taha Hamouche, lors de son passage sur une chaîne télé privée. Ce classement est fondé sur le critère de production de poissons débarqués, sur 23 pays de la Méditerranée. La part de l'Algérie est d’un tiers de la flottille qui vise les petits poissons pélagiques (sardine, anchois). La pêche de la sardine représente quelque 30 milliards de dinars, ce qui permet de nourrir plus de 100.000 personnes en Algérie, dont 49.000 pêcheurs enregistrés au niveau des directions de la pêche. Aujourd’hui, l’activité de la pêche rapporte à l’Algérie des recettes estimées à près de 55 milliards de dinars. De l’avis de plusieurs experts, les pays du pourtour méditerranéen sont au maximum de ce que peuvent tirer les ressources halieutiques. De ce fait, il est plus que nécessaire d’intensifier les projets portant sur le développement de l'aquaculture, notamment marine, vu les habitudes alimentaires des Algériens. Aussi, l'aquaculture d'eau douce peut donner un apport considérable et, du coup, diversifier les produits destinés à la consommation. Compte tenu de la forte demande sur ces produits, l’Algérie doit atteindre les 200.000 tonnes/an. Et d’ajouter que depuis 2010, l’Algérie n’a pas connu une augmentation de la quantité de la pêche, alors que le taux démographique a enregistré une courbe ascendante. Il souligne que les ressources halieutiques de la région méditerranéenne ont fortement chuté, ce qui a conduit, notamment, à la baisse des produits de la pêche. En 2017, l’Algérie a effectué plusieurs opérations d’exportation de poissons d’eau douce vers la France et la Tunisie, d’autres pays de l’Union européenne ont également été destinataires de nos produits de pêche comme l’Espagne, pour des recettes importantes. Le processus d’exportation en question ne date pas de l’année dernière uniquement, mais l’Algérie exportait déjà depuis 2009. L’Algérie importe chaque année pour 100 millions de dollars de poisson, ce qui représente une quantité globale de 30.000 tonnes. Il a été enregistré une baisse des importations et l’augmentation de la production nationale, particulièrement en poissons de l’aquaculture. Le directeur général de la pêche indique que le pays compte 5.300 bateaux de pêche, qui sont actuellement en activité, avec une moyenne d’âge qui a fortement baissé, et ce grâce à la politique de renouvellement de la flotte.

Par ailleurs, le même responsable a annoncé, récemment, depuis la ville de Mostaganem, que le quota de thon rouge de l’Algérie pour l'année 2018 est de 1.300 tonnes. Le quota réservé à l'Algérie devra augmenter en 2019 pour atteindre 1.400 tonnes et atteindre 1.600 en 2020, rappelant que les quotas de 2016 et 2017 ont atteint dans leur ensemble 1.460 tonnes pêchées par la flottille battant pavillon algérien.

Mohamed Mendaci