Assurances : Relever le dÃ©fi de lâ€™innovation

«Les compagnies d’assurances doivent faire preuve de beaucoup d’imagination en développant de nouveaux produits et en améliorant leur taux de pénétration et de couverture de patrimoine économique et social du pays», a déclaré Farid Yaïci, professeur d’économie à l’université de Béjaïa, dans un entretien paru au dernier numéro de la revue l’Assurance. Une autre condition de ce décollage s’impose. Pour l’universitaire, ces compagnies ont également l’impératif de «déployer une stratégie de communication efficace à l’égard de leurs cibles». Et relève qu’en outre, l’autorité de régulation «doit approfondir davantage les réformes engagées, voire les accélérer, pour répondre à l’urgence de ne pas s’enliser dans la crise». Dans son analyse, le Pr. Yaïci estime que les difficultés que rencontrent les entreprises économiques ont «assurément» un impact sur le comportement des compagnies d’assurances, «par le biais de la baisse des ventes de contrats d’assurance». Par ailleurs, l’économiste souligne que l’innovation peut être un «excellent moyen» pouvant contribuer à améliorer la situation des dites compagnies. Enchaînant, il explique avec force arguments que la formation continue constitue le «meilleur moyen d’améliorer le niveau et la capacité des personnels en poste, mais également d’apporter une valeur ajoutée aux entreprises économiques et institutions financières». Cette formation, poursuit l’universitaire, permet, notamment de «recycler» les personnels et de «contribuer à l’amélioration du capital humain des organismes qui les emploient». Le Pr. Yaïci indique que la coassurance et la micro-assurance sont les «bienvenus dans un marché encore non diversifié, et peuvent offrir au secteur des assurances de nouvelles perspectives de développement et aux consommateurs une gamme de choix de produits». D’autre part, l’universitaire indique que la nouvelle loi relative aux assurances «devrait offrir un cadre transparent d’activité et donner les moyens à une autorité de régulation de protéger la concurrence». De son côté, Kamal Rezig, enseignant en économie à l’université de Blida, relève, de prime abord, que pour améliorer les perspectives de développement, les compagnies d’assurances doivent «élaborer une nouvelle politique commerciale et marketing, pour diversifier leurs produits, surtout pour les assurances volontaires». S’ajoute, à ses yeux, le «développement des stratégies de placement et d’investissements financiers. Relevant l’absence de culture d’assurance chez les Algériens, l’universitaire déplore également la contribution faible du secteur dans le PIB. Raison : «absence de stratégie claire». Le secteur en question, ajoute M. Rezig, est en «incapacité de jouer son rôle dans la vie économique et même la vie quotidienne des citoyens».

Une situation qui impose, selon lui, une «réforme en profondeur d’une stratégie à court et moyen termes». À propos du rôle de l’innovation à améliorer la situation des compagnies, l’économiste estime qu’il faille d’abord «réformer la loi sur l’assurance et s’ouvrir vers l’assurance Takaful pour permettre de diversifier les produits présentés(…) et régler définitivement le problème de la conformité du produit avec la charia». Cette ouverture, explique-t-il, «permettra la concurrence, et cette dernière pousse à l’innovation avec de nouveaux produits pour satisfaire le monde».

Fouad Irnatene