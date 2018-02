Dans la lucarne : Mahrez, le malchanceux !

Tous les observateurs à travers la planète n’arrivent pas à s’expliquer ce qui se passe à notre compatriote Riyad Mahrez. Le talentueux joueur, et les avis sont unanimes, est actuellement le meilleur à son poste. On peut même ajouter que personne ne peut faire ce qu’il fait aujourd’hui. Il est inimitable tellement ses dribbles «chaloupés» sont incroyables, puisqu’il est le seul qui en détient le secret. Sa rapidité nous montre un joueur qui donne l’impression qu’il s’amuse sur un terrain de football tellement il est facile dans chacune de ses prouesses techniques sur tous les terrains anglais aussi bien, à domicile, qu’à l’extérieur. Sa progression depuis qu’il a opté pour Leicester en 2014 en provenance du Havre (France) pour la modique somme de 400.000 euros, est phénoménale. L’algérien s’est hissé en un laps de temps très court parmi les meilleurs pour ne pas dire le «meilleur» là où son coach lui dit de jouer. Il est mieux que quiconque et marque des buts comme personne, eu égard à la beauté de ses gestes et aussi sa précision qui frise le «côté chirurgical». C’est un joueur qui ne laisse personne indifférent par tout ce qu’il fait sur les terrains de football. En dépit de son talent qui «éclabousse» même les grandes stars telles que Cristiano, Messi, özil et les autres, il est toujours quelque peu ignoré. Cela fait de lui le joueur qui aurait dû être le plus convoité durant ce dernier mercato hivernal qui s’est achevé le 31 janvier dernier à minuit. Malheureusement, les «plus grosses écuries», comme le Real Madrid et le Barça ou le PCG, pour ne citer que celles-là, l’ont tout simplement «snobé». Personne ne l’avait sollicité hormis quelques «touches» sans grande insistance. Cela en soi avait «intrigué» les spécialistes qui restent presque sans voix. Voilà que l’ex-entraîneur du Barça et du Bayern de Munich, Pep Guardiola, le seul, qui lui avait fait une offre des plus mirobolantes. En un mot, il est un des rares qui l’avait bien respecté en lui octroyant plus de 60 millions de livres sterling en plus d’un autre joueur qu’il donnera «gratos» à Leicester. On ne peut pas faire mieux. Les propriétaires des «foxes» (les thaïlandais) auraient dû être aux anges par cette proposition émanant d’un coach sérieux, mais aussi d’un club qui joue les premiers rôles étant sur la «cime» avec une avance de plus de 15pts. De plus le club demandeur, c’est Manchester City. Ce n’est pas n’importe qui. En dépit de cela, jusqu’à la dernière minute ou seconde, tout le monde était resté «scotché» pour savoir la destination de Mahrez. Le feuilleton s’est achevé en fin du compte par un non catégorique de ses propriétaires, mais aussi de son entraîneur, le français Claude Puel. Ils sont devenus si gourmands que les amateurs du «ballon rond» ne comprennent plus rien à ce qui se passe à ce joueur. Est-il maudit quelque part ? Manque-t-il de chance ? Toujours est-il, ses dirigeants ont vu en lui la «poule aux œufs d’or». C’est pour cette raison qu’ils ne veulent pas le lâcher. Ils veulent le garder jalousement pour surenchérir un peu plus jusqu’à ce qu’il atteigne une offre équivalente à celle qui avait scellé le départ de Neymar de Barcelone. Il faut dire qu’il n’y a pas que les thaïlandais qui retardent le départ de Mahrez, il y a aussi son coach français qui ne veut pas qu’il parte. Il sait que son départ serait synonyme de «naufrage» de Leicester. Toutefois, sa frustration et sa déception ne doivent pas le laisser entrer dans un conflit frontal avec ses propriétaires qui menacent déjà de le sanctionner. C’est vrai qu’il avait affirmé : «I will never play with you again», mais cela risque de lui être très préjudiciable. Il est clair que certains veulent le «casser». Il ne doit pas rentrer dans leur jeu, c’est le moins que l’on puisse dire.

Hamid Gharbi