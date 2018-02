Stade du 8-Mai 1945 : Livraison de la nouvelle pelouse

C’est en un délai record de 10 jours que la nouvelle pelouse en gazon synthétique aura été finalement posée ! La performance vaut la peine d’être mise en exergue sachant que le délai initial prévu de 45 jours aura été considérablement réduit sans que la qualité des travaux n’en pâtisse grâce à la détermination de jeunes entrepreneurs algériens qui ont tenu à relever ce défi et sont parvenus à le faire. l’ancienne pelouse, dont la pose remonte à plusieurs années, était devenue pratiquement impraticable. Une réalisation qui n’a pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction parmi les nombreux adeptes de l’aigle noir qui pourront ainsi assister au premier entraînement de leur équipe sur cette nouvelle pelouse dès son retour de Béchar où elle rencontrera au préalable la formation de la JS Saoura. A l’issue de la dernière visite qu’il a effectuée dans le cadre du suivi personnel de cette réalisation, le wali, recevant les explications sur la touche finale de ces travaux, n’a pas manqué de féliciter tous ces jeunes entrepreneurs pour cette prouesse et se tourner vers Hacene Hamar, le président de l’entente, pour lui signifier que désormais la balle était dans leur camp.

Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le boss de la formation sétifienne qui estimera que c’est là un excellent travail qui été fait et qu’il sera sans nul doute d’un impact positif sur les résultats de son équipe qui a tendance à battre de l’aile ces derniers temps.

Pour Azziz Tahir, le directeur de la jeunesse et des sports, qui a également élu domicile sur ces lieux durant ces 10 jours, aux côtés de ces jeunes entrepreneurs qui ont travaillé à une moyenne de 14 heures par jour —l’œuvre est d’autant plus méritoire que rien n’a été laissé au hasard— : «c’est une nouvelle génération de gazon qui n’existe nulle part en Afrique, seulement dans quelques pays européens comme l’Espagne et l’Angleterre. Le montant de l’investissement puisé sur le budget de wilaya pour la pose du gazon avoisine les 54 milliards de centimes.

Comme nous avons mis à profit ces travaux pour ajouter 3 mètres sur les deux côtés de la largeur et 2 mètres sur la longueur du terrain qui fait désormais 171m de long sur 71m de large».

Par ailleurs, estime notre interlocuteur, près de 80% du stade a été retapé en attendant le passage de la commission de CAN pour l’homologation de cette infrastructure et permettre à l’ESS d’y accueillir ses rencontres de la champions league.

F. Zoghbi