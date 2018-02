Coupe d'AlgÃ©rie - 8es de finale : Le CR Zaouia dans la cour des grands

Les huitièmes de finale de la coupe d’Algérie se sont terminées avec quelques surprises de taille. En effet, l’élimination de l’USMA, un spécialiste de «dame coupe», par la JSSaoura a été la «grosse surprise» de ce tour.

Là, il faut souligner que les gars du sud du pays n’ont pas usurpé leur succès. Le but de Yahia Chérif, superbe, ne soufre d’aucune contestation. Il faut dire que le coach usmiste, Hamdi, n’a pas fait les choix appropriés en laissant des «cadres» hors de l’équipe tels que Koudri et aussi Bendjilali. De plus, sa tactique n’a pas été celle que tout le monde aurait souhaité qu’il applique. Cela avait permis à la JSSaoura et son coach Khouda de jouer plus à l’aise, sans trop de pression. D’ailleurs, le but avait été inscrit sur une action où les défenseurs de l’USMA ont laissé faire. Ce qui est anormal pour une équipe qui aspirait remporter cette compétition. Au prochain tour, les Saouris se déplaceront au stade du 24-février de Bel Abbès pour y affronter l’USMBA qui a éliminé l’USBiskra sur le score de 2 à 1. Il faut dire que les biskris ont défendu crânement leurs chances. Ils ont même failli marqué le deuxième but avant les abassis. En ratant le deuxième but, ils se sont fait cueillir sur un «heading» d’Abderrahmane, le défenseur. Le CRZaouia, équipe de la régionale de Blida, a réussi une véritable performance en allant à Guelma battre assez nettement l’équipe de Belkhir sur le net score de 3 à 0. Au prochain tour, il y aura aussi une très bonne opportunité pour passer l’équipe de l’ASAM, difficile vainqueur du CRB El Bayadh qui avait éliminé au précédent tour la formation du Paradou, première division. Il est clair que cette équipe, qui vient de rentrer dans la cour des grands, puisqu’elle est bien placée pour se qualifier aux demi-finales, jouera sans complexe. Toutefois, elle est en butte à un problème de domiciliation. En effet, on exige des clubs qualifiés à ce tour de recevoir sur un terrain de 20.000 places au minimum.

Où aura lieu le match CRZaouia-ASAM ? La question reste posée.

L’USMBlida, qui recevait une équipe de la Ligue1, le DRBT, n’a pas fait dans la dentelle en l’emportant sur le net score de 5 à 0. Les gars de Tadjenanet ont raté un penalty. Les blidéens iront en quarts de finale, à Tizi-Ouzou, se mesurer avec la JSK. Le MCA, qui avait éliminé le CRB, sera opposé, au stade du 5-Juillet, au MOB qui s’est défait difficilement du MCO sur un penalty marqué en fin de partie.

H. G.

Résultats

MC Alger - CR Belouizdad 2-1 (après prolongations)

CRB Dar El Beïda - JS Kabylie 0-1

A Béchar : JS Saoura - USM Alger 1-0

AS Aïn M'lila - MC El Bayadh 1-0

USM Blida - DRB Tadjenanet 5-0

US Belkheir - CR Zaouia 0-3

MO Béjaïa - MC Oran 1-0

USM Bel-Abbès - US Biskra 2-1.

Quarts de finale-programme :

USM Bel-Abbès - JS Saoura

JS Kabylie - USM Blida

MC Alger - MO Béjaïa

CR Zaouia - AS Aïn M'lila.

Ce tour est prévu les 1, 2 et 3 mars prochain.