Grand Angle : Un drame de plus

«Près d’une vingtaine» de migrants d’origine subsaharienne ont péri samedi en mer lors d’une énième tentative de traversée de la Méditerranée. Près d’une vingtaine de jeunes personnes, qui avaient certainement économisé pendant des mois afin de réunir la somme exigée par des passeurs criminels, ont allongé la liste macabre que les organismes en charge de la lutte contre la migration clandestine établissent régulièrement. Ils s’ajoutent malheureusement aux 243 personnes déjà disparues ou ayant péri dans ces mêmes eaux depuis le début de l’année. Reste toutefois à se demander : A-t-on le droit de mourir dans de telles conditions lorsque son seul rêve est d’atteindre cet eldorado que l’on croit trouver de l’autre côté de cette grande bleue ? La vie est-elle devenue insupportable dans nos contrées au point où des centaines de candidats à la migration illégale, qu’ils soient hommes ou femmes, diplômés ou illettrés, chômeurs ou actifs, songent à risquer leur vie en achetant leur passage sur des embarcations précaires ? Ces questionnements interpellent et doivent surtout interpeller les pouvoirs publics, d’autant que le phénomène ne ralentit pas. Pis il prend de l’ampleur d’année en année. Selon Frontex, l'organisme européen de surveillance des frontières, en 2017, les arrivées par mer ont triplé par rapport à 2016, atteignant un total de 22.900 migrants. Et selon le dernier bilan de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), l'Espagne est le deuxième point d'entrée avec 1.279 arrivées par mer depuis le début de l'année, après l'Italie (4.256). Lors de leur dernière conférence ministérielle tenue à Alger, les chefs de diplomatie du «Dialogue 5+5» ont souligné l’importance de la promotion de projets ayant un impact en termes de création d’emplois et de renforcement des capacités nationales ainsi que le traitement des causes profonde de la migration irrégulière. Des solutions qu’il devient urgent de concrétiser pour que soit mis un terme à ces drames humains.

Nadia K.