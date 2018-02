Le Coin du copiste : Collecte du patrimoine oral

Il est des publications régionales qui méritent que l’on revienne sur leur contenu et leur portée pédagogique. Certaines d’entre elles –et elles se font entendre à Oran par un travail assidu dans l’édition— œuvrent à faire connaitre le patrimoine oral de notre pays à travers toute sa variété linguistique et les thèmes que les auteurs explorent et leur redonnent une seconde vie en les sortant du tiroir des oubliettes où nos grands-parents avaient préservé toute une mémoire de légendes et contes du terroir qui circulent d’une génération à l’autre depuis la nuit des temps. À ce propos, il faut reconnaitre à l’association «Le Petit lecteur» d’avoir réuni en la personne de Djamila Hamitou, des plumes qui excellent dans l’art de ressusciter nos contes après avoir fait un laborieux travail de collecte auprès des personnes âgées encore de ce monde, ce florilège d’histoires connues seulement des initiés ; et dans une seconde étape, transcrire dans les trois langues utilisées en Algérie à savoir l’arabe, l’amazighe et le français, dans un ouvrage illustré qui passe à l’impression. «Contes et légendes du terroir» est le titre du recueil qui sera édité prochainement. L’association oranaise organise en parallèle d’autres activités, notamment en proposant des lectures en plein air de livres pour enfants et même adultes, sortis tout droit des bibliobus qui sillonnent la capitale de l’Ouest. Ce que l’on ignore par contre c’est que cette équipe dans le domaine éditorial a près d’une centaine de publications à son actif et que ce dernier ouvrage est destiné à perpétuer nos legs ancestraux : « La conception de cet ouvrage en format poche évolue au stade de l’infographie», a-t-elle signalé, ajoutant que le contenu est rédigé en trois langues (arabe, tamazight et français).Cette action fait suite à la mise en œuvre d’un projet intitulé «Si le goual m’était conté», concrétisé par «Le Petit Lecteur» à la faveur de la coopération culturelle entre l’Algérie et l’Union européenne. Plusieurs ateliers de formation et de perfectionnement à la méthodologie de retranscription, de création et de narration, ont été animés dans le cadre de ce programme», peut-on lire sur un média électronique que reprend l’APS. Mme Zoubida Khouti, qui dirige l’association dont la vocation essentielle est la promotion de la lecture pour les jeunes et qui compte parmi ses réalisations majeures la création d’une bibliothèque jeunesse et d’un centre de ressources documentaires pour les étudiants et chercheurs, a récemment déclaré la tenue 12e édition du Festival annuel du conte pour enfants, prévue du 12 au 17 mars prochain à Oran.

L. Graba