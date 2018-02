Projection en avant-premiÃ¨re du premier film dâ€™horreur algÃ©rien : Â«MÂ» comme le spectre de la Mâ€™laya

Une première dans le septième art algérien qui a enchanté de nombreux cinéphiles adeptes de ce genre cinématographique. Il s’agit de la projection, samedi soir, à la salle El Mouggar à Alger, du premier film d’horreur algérien intitulé «M», du réalisateur Omar Zeghad.

L’information a largement circulé sur les réseaux sociaux et les passionnés de films d’horreur, de frisson et d’épouvante ont pris d’assaut la salle obscure pour assister à la projection en avant-première du tout premier long-métrage de fiction d’horreur écrit, réalisé et produit par des Algériens. Après le moyen-métrage « Kindil el bahr », ou encore des téléfilms, Omar Zeghad a osé porter à l’écran une histoire assez sympathique qui tourne au vinaigre dans des grottes de Constantine. Tout commence lorsque Leila, Asma, Sarra, Fahd et Jaber s’aventurent dans une mystérieuse grotte pour tourner un film d’horreur. La découverte fortuite d’une tombe d’un petit enfant fait tout basculer et des forces maléfiques attaquent les jeunes artistes. Livrés à eux-mêmes dans un ténébreux labyrinthe, une femme vêtue d’une «m’laya», qui se trouve être la mère de l’enfant décédé les pourchassent, séparent et transportent dans des endroits hantés, comme des hammams ou bains maures, des palais abandonnés et des lieux de cultes.

Ce choix s’explique par le besoin de donner au téléspectateur des décors variés et le faire sortir de la monotonie des grottes et de sa pénombre. Faute de moyens de productions et d’absence de studios spécialisés, le réalisateur a filmé plusieurs séquences dans de véritables grottes dans des conditions pas souvent faciles. « Nous avons fait beaucoup de repérages avant de filmer, nous avons sillonné toutes les grottes de l’Est du pays. Nous avons pris des images de Guelma, Constantine, Bouhamdane et Hammam Debagh. On allait faire le tournage là où il y avait des grottes», a-t-il fait savoir. Une première expérience qui va ouvrir la porte, sans l’ombre d’un doute, à d’autres cinéastes pour produire des films d’horreur. Beaucoup d’Algériens raffolent de ce genre cinématographique à frisson.

«Ce genre de film n’a jamais été réalisé au cinéma. Il y a un téléfilm, mais depuis des années, on n’a pas vu une œuvre complète avec une thématique d’horreur. Le public algérien est cinéphile et suit les dernières productions des films américains d’horreur et d’épouvante. Je voulais depuis longtemps réaliser mon propre film d’horreur avec une conception 100% algérienne, notre dialecte et nos caractéristiques socioculturelles», a noté le cinéaste. Sur un texte de Chawki Zayed, l’historie du film s’inspire des légendes et croyances de la ville du vieux-rocher. On dit que pendant la guerre de Libération nationale, l’Armée française aurait tué de sang froid un petit enfant et sa mère le chercher dans les grottes. Rencontré à l’issue de la projection, le réalisateur indique que le titre « M » se réfère à la «m’laya», tenue traditionnelle féminine de Constantine et d’autres endroits du pays.

Sur une production de «Constantin audiovisuelle» et une distribution de l’Office national de la culture et de l’information ONCI, une sortie nationale est prévue aux prochains jours.

Kader Bentounès