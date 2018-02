Reprise des travaux de lâ€™APN demain : Plusieurs projets de loi en dÃ©bat

L’Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses travaux, demain, en séance plénière qui sera consacrée à l’élection d’un député en qualité de membre au Conseil constitutionnel, ainsi qu’au débat d’autres projets de loi, souligne cette institution parlementaire.

Selon le calendrier des séances plénières qui a été arrêté lors d’une réunion récente du bureau de l’APN, les séances des 6 et 7 février seront consacrées au débat du projet de loi relatif au commerce électronique et celle du 8 février aux questions orales. La chambre basse du Parlement poursuivra ensuite ses travaux, les 12 et 13 février, en séances plénières consacrées au débat du rapport annuel du gouverneur de la Banque d’Algérie sur l’évolution économique et monétaire du pays avant de reprendre ses travaux les 18 et 19 février par le débat du projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2015. Selon le communiqué rendu public, mercredi dernier, le bureau a également retenu la date du 20 février prochain pour le vote du projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, du projet de loi sur le commerce électronique et du projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2015. Le bureau de l’APN a, en outre, statué sur les dossiers de candidature pour le renouvellement partiel des membres du Conseil constitutionnel et relevé que ces dossiers répondaient aux conditions prévues dans les instructions données en la matière, sachant que les groupes parlementaires du parti du Front de libération nationale (FLN) et des Indépendants ont présenté des candidats. Le bureau de l’APN a également examiné les questions déposées à son niveau (31 questions écrites et 23 orales). Il a émis des réserves concernant 8 questions écrites et une question orale. Il s’agit de questions ayant déjà reçu des réponses et d’autres ne répondant pas aux conditions requises. Les questions répondant aux conditions seront transmises au Gouvernement. Il a aussi examiné le dossier d’installation de 54 groupes parlementaires d’amitié, ainsi que celui des procédures relatives à la création de nouveaux groupes parlementaires d’amitié. Le bureau de l’APN a, par ailleurs, approuvé le programme des visites de terrain présenté par la Commission de l’agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement et la Commission des transports et des télécommunications. Enfin, la clôture des travaux du Bureau a été précédée par l’examen de questions d’ordre administratif.



Projet de loi relative au commerce électronique : donner une assise légale

à une nouvelle activité



Ainsi donc et si la séance de demain sera consacrée à l’élection d’un député en qualité de membre au Conseil constitutionnel, celles des 6 et 7 février seront consacrées au débat du projet de loi relatif au commerce électronique. Adopté en octobre dernier par le Conseil des ministres qui s’est réuni sous la présidence du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le projet de loi relatif au commerce électronique vise, faut-il le rappeler, à «donner une assise légale à cette activité qui est déjà apparue en Algérie et à instaurer autour de cette activité un climat de confiance propre à son extension», comme précisé par le communiqué du Conseil des ministres. Il s’agit aussi de développer l’économie numérique dans le pays et d’offrir une protection aux consommateurs et à codifier la répression de toute fraude dans ce nouveau domaine. Pour rappel, plus de 100.000 transactions ont été effectuées depuis le lancement du paiement électronique en octobre 2016. A noter, cependant, le service du e-paiement se limite, actuellement, au paiement des factures d’électricité, de gaz et de l’eau ainsi que de certains services d’assurances notamment l’assurance voyage. Il convient de signaler également qu’après la séance plénière du 8 février dédiée aux questions orales qui seront posées aux membres du Gouvernement, les députés auront à examiner et à débattre le rapport annuel du gouverneur de la Banque d’Algérie sur l’évolution économique et monétaire du pays. Viendront ensuite, les séances devant être consacrées, les 18 et 19 du mois courant, au débat du projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2015.

Il faut dire que lors d’un récent exposé présenté — devant la Commission des finances et du budget de l’APN — par le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia s’est exprimé à propos du projet de loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2015, année qui a vu le lancement du programme quinquennal de croissance (2015-2019) et le début des retombées de la crise financière. «Ce projet de loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2015, dont les chiffres ont été validés par la Cour des Comptes, révèle que les dépenses effectives s’élevaient à 7.249,4 milliards DA et 7.424,33 milliards DA avec les dépenses imprévues, contre des dépenses prévisionnelles dans la loi de Finances complémentaire 2015 élevant à 8.753,73 milliards DA, soit un taux de réalisation de 84,8%», avait souligné M. Raouia lors de cette réunion, qui s’est déroulée en présence du ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua.



Projet de loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2015, année

qui a vu le lancement du programme quinquennal de croissance (2015-2019)



A retenir, également, les dépenses imprévues étant de l’ordre de 147,95 milliards DA. Les dépenses réelles de fonctionnement se chiffrant à 4.660,35 milliards DA (contre un budget prévisionnel de 4.972,28 milliards DA au titre de la loi de Finances complémentaire 2015), soit un taux de consommation de 93,73%, tandis que les dépenses d’équipement s’élevaient à 2.589,02 milliards DA (contre 3.781,45 milliards DA de dépenses prévisionnelles), «soit un taux de réalisation de l’ordre 68,46%». Par ailleurs, les recettes réalisées avaient atteint 4.563,8 milliards DA en 2015, soit 388,9 milliards DA moins que le montant prévu par la loi de Finances complémentaire 2015 (4.952,7 milliards DA), avec un taux de réalisation de 92,15%.

Pour les ressources ordinaires, elles avaient représenté 62,25% des recettes effectives, tandis que le taux de la fiscalité pétrolière a été de 37,75%. Alors que la loi de Finances complémentaire 2015 tablait sur un déficit prévisionnel de 3.801,03 milliards DA (-20,82% du PIB), le déficit effectif enregistré a atteint, selon le projet de loi portant règlement budgétaire, 2.806,6 milliards DA (- 17,24% du PIB). Ce déficit a été couvert par les liquidités disponibles au Trésor à l’époque et des prélèvements sur le Fonds de régulation des recettes (FRR) dont le solde a atteint 3.110,35 milliards DA fin 2015. Au cours de l’année 2015 et en raison du recul des cours de pétrole -avec une moyenne de 52,8 USD contre 99 USD en 2014- (respectivement 100 USD et 60 USD dans les lois de Finances initiale et complémentaire 2015), le PIB nominal s’était établi à 16.591,9 milliards DA contre une prévision de 18.255,5 milliards DA dans la loi de Finances complémentaire (2015). Par ailleurs, l’encours de la dette publique externe a atteint, fin 2015, 26,38 milliards DA (soit 246,64 millions de dollars), tandis que celui de la dette publique interne a atteint 1.380,8 milliards DA, dont 998,5 milliards DA de dette de marché et 382,3 milliards DA de dette d’assainissement. M. Raouya s’est félicité de «l’effort budgétaire» consenti par l’Etat, notamment à travers le maintien des transferts sociaux, en dépit de la crise financière. Un effort dont les fruits se sont traduits, en 2015, par les indices de développement humain positifs, a-t-il relevé. Parmi ces indices, le ministre cité le taux de scolarité des enfants de 6 à 15 ans, de l’ordre de 95,75 %, le taux de raccordement au réseau électrique rural ( 89,73 %), le taux de raccordement au gaz ( 62,69 %), ainsi que le taux de raccordement au réseau AEP (98%).



Projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications : fournir

et garantir un service universel



Après la présentation et débat du projet de loi de règlement budgétaire de 2015, la séance du 20 février sera consacrée au vote de ce projet de loi et de deux autres textes. Il s’agit, en l’occurrence, du projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques et celui portant sur le commerce électronique.

Le texte devant être soumis au vote et relatif à la poste et les communications électroniques a pour objectifs de «définir les conditions permettant de développer et fournir des services de poste et de communications électroniques de qualité, assurés dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans un environnement concurrentiel tout en garantissant l’intérêt général».

Le texte vise aussi à «promouvoir le développement et l’utilisation des communications électroniques, définir les conditions générales d’exploitation des activités de la poste et des communications électroniques par les opérateurs, définir le cadre et les modalités de régulation des activités liées à la poste et aux communications électroniques, définir le cadre institutionnel d’une autorité de régulation autonome et indépendante et garantir la fourniture du service universel». Remarque importante à mettre en exergue, ce projet de loi s’applique aux activités postales et de communications électroniques et ce, y compris la télédiffusion et la radiodiffusion pour ce qui concerne la transmission, l’émission et la réception, à l’exclusion du contenu des activités audiovisuelle et des médias électroniques au sens de la loi organique du 12 janvier 2012 relative à l’information. Il faut dire que les séances plénières prévues dans le cadre du calendrier arrêté par le bureau de l’APN s’étalent pratiquement tout au long du mois puisqu’elles sont attendues du 5 au 20 février courant. Aussi, les projets de lois qui seront soumis à l’examen devant les députés annoncent toute l’importance mais aussi, la cadence et l’intensité des débats. En effet, outre les débats autour du texte relatif au commerce électronique, il y aura également ceux inhérents au projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2015 et au rapport annuel du gouverneur de la Banque d’Algérie sur l’évolution économique et monétaire du pays.

Soraya Guemmouri