AADL de Sidi Abdellah : remise des clÃ©s Ã  2.686 bÃ©nÃ©ficiaires aujourdâ€™hui

Bonne nouvelle ! Pas moins de 2.686 souscripteurs au programme de logements location-vente AADL-1 (2001-2002) du site de Sidi Abdellah de la localité de Zéralda (ouest d’Alger) sont conviés dès aujourd’hui pour recevoir la clé de leurs nouveaux appartements. La cérémonie de remise de clés, prévue ce matin sur les lieux, sera rehaussée par la présence de nombreux responsables qui ont tenu à partager la joie des nouveaux acquéreurs.

La dite cérémonie sera en effet présidée par les ministres de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, de la Jeunesse et des Sports Ould Ali El Hadi et le wali d’Alger, Abdelakder Zoukh ainsi que du directeur général de la Sûreté nationale, le général major M. Abdelghani Hamel. Ce dernier procédera, à l’occasion à l’inauguration du siège de la Sûreté urbaine de la nouvelle ville de Sidi Abdellah.

Réalisé selon les normes internationales requises dans le domaine de l’Habitat et de l’Urbanisme, le site AADL de Si Abdellah est doté de toutes les commodités nécessaires pour assurer le confort de ces nouveaux résidents. Il comprend aussi une multitude de locaux commerciaux destinés à assurer diverses prestations ainsi que des espaces verts si bien aménagés. La distribution, dès aujourd’hui des 2.686 logements de type AADL atteste par ailleurs de l’efficience de la politique menées dans le secteur de l’Habitat sous la gouvernance judicieuse du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Dans cette optique, il convient de souligner que des progrès palpable ont été enregistrés dans la réalisation des logements en Algérie. Des efforts considérables ont été consentis notamment durant le deuxième semestre de 2017 pour le parachèvement des plans d’aménagement urbain et la concrétisation des différents programmes de logement. Le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar avait, à ce titre donné de fermes instructions aux différentes entreprises de réalisation, à l’effet, d’accélérer le rythme et de respecter le délai de livraison des logements en se conformant à la feuille de route institué par le secteur. En d’autres termes, les pouvoirs publics sont plus que jamais déterminés à poursuivre la mise en œuvre du programme du Président de la République visant à résorber la crise du logement et éradiquer l’habitat précaire. En effet, répondre aux besoins des citoyens à avoir un logement décent constitue un souci et la préoccupation majeure du ministère de l’Habitat. Notons par ailleurs, que l’opération d’aujourd’hui de distribution de 2686 unités de logements s’inscrit dans le programme arrêté par l’Agence d’amélioration et de développement du logement à travers l’ensemble des wilayas du pays, en vue, de clore le dossier AADL 1 et d’entamer directement la distribution de logements au profit des souscripteurs au programme AADL 2. Il faut savoir que le programme de réalisation de logements en Algérie toutes formules confondues bénéficie d’une attention particulières et s’inscrit au titre des priorités pour ce qui est des dépenses publiques. Pour preuve, une convention financière de 330 milliards de dinars a été signée, en fin novembre dernier, entre le ministère de l’Habitat, le Crédit populaire d’Algérie (CPA), l’Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) et la Caisse nationale du logement (CNL) pour le financement d’un programme de 120.000 logements de type location-vente à partir de 2018.

En 2017, a été lancée la deuxième opération pour le choix des sites par les souscripteurs au deuxième programme de logement location-vente (AADL 2013) qui concerne près de 78.000 souscripteurs à travers 34 wilayas. L’année 2017 a vu en outre la poursuite de la distribution des logements location-vente aux souscripteurs au programme 2001-2002 (AADL 1), afin de clore ce dossier définitivement. Notons, par ailleurs, que le programme AADL2 (lancé il y a de cela plus de 4 ans) concerne théoriquement 450.000 souscripteurs. Ils ont tous payé une première tranche équivalente à 210.000 DA pour les F3 et 270.000 pour les F4. Il faut dire que les éléments de calcul du coût de construction et du prix de logement destiné à la location-vente (AADL) ont été fixés par un arrêté interministériel publié dans le Journal officiel n° 55. Selon ce texte réglementaire, daté de juin 2017, le coût de réalisation du logement destiné à la location-vente est fixé à raison de 50.000 DA le mètre carré du logement et de 589.000 DA par logement pour les voiries et réseaux divers (VRD). En outre, le logement destiné à la location-vente bénéficie d’un abattement de 100% sur le prix de cession du terrain relevant du domaine privé de l’Etat. Il bénéficie également de l’aide frontale de l’Etat fixée à 700.000 DA au profit de chaque bénéficiaire d’un logement. Il y a lieu de souligner que le ministre de l’Habitat, a assuré qu’une fois que les pouvoirs publics auront fini de remettre tous les logements aux souscripteurs des programmes AADL 1 et 2, «le programme du Président de la République sera poursuivi jusqu’au dernier logement, et aucun projet, de quelque formule que ce soit, ne sera annulé». En effet, il a spécifié que le financement ne pose plus de problème, ajoutant que «120.000 unités de la formule location-vente ont été inscrites dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018, tandis que le reste sera enregistré au titre du projet de loi de finances pour 2019», marquant ainsi la fin de l’enregistrement financier de tous les projets AADL.

Kamélia Hadjib