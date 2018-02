M. Abdelkader Zoukh aux P/APC de la capitale : Â«Å’uvrons ensemble pour hisser Alger au rang qui lui siedÂ»

S’adressant aux présidents des assemblées populaires communales fraîchement installés dans leurs fonctions le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, a insisté sur l’impérieuse nécessité de travailler ensemble en vue d’hisser la capitale au rang qui lui sied. Cet objectif n’est réalisable qu’avec la synergie des efforts et l’implication de tous les élus.

« Le président d’APC doit jouer un rôle important pour l’amélioration du fonctionnement des services de la commune, notamment l’activation de la fonction économique», a indiqué M. Abdelkader Zoukh lors d’une réunion de travail regroupant les présidents APC et les membres de l’instance exécutive de la wilaya.

Le wali a appelé les élus à faire montre de cohésion et de mettre de côté toutes les susceptibilités conflictuelles pour mener à bien la nouvelle mandature et se consacrer intégralement au service de la population ainsi qu’au développement local. «Des objectifs qui ne peuvent atteindre leur pleine mesure sans l’association des citoyens dans la gestion des affaires de la commune suivant le principe de la démocratie participative», a-t-il dit.

Lors de cette rencontre, le wali a mis l’accent sur trois points essentiels. Il s’agit d’abord de la question de l’hygiène du milieu et l’environnement, ensuite de la valorisation du patrimoine immobilier des communes et enfin de la numérisation de l’administration. Il a estimé que la wilaya d’Alger a enregistré une avancée remarquable dans le volet de l’environnement mais, selon lui, ceci demeure insuffisant par rapport aux pays développés. « Lorsque nous atteindrons le niveau de l’hygiène des pays développés, nous pouvons dire ce jour-là que nous avons réalisé une avancée dans ce secteur important dans le développement des pays », a-t-il dit. « Nous devons véhiculer une image d’une capitale propre, une ville méditerranéenne aux perspectives prometteuses surtout qu’Alger accueillera un grand nombre de manifestations internationales», a-t-il souligné.



Mise en place des commissions d’environnement au niveau de 57 communes



Le wali a insisté, également, sur le rôle des présidents d’APC en matière du suivi in situ et du contrôle des projets de la wilaya. «On a constaté un manque de suivi de la part des élus, malgré une politique pragmatique tracée par la wilaya pour venir à bout d’une gestion efficiente» a-t-il dit.

Sur ce point, le wali a appelé les élus locaux à mettre en place des commissions d’environnement qui suivront les différents projets sur le terrain et de saisir les services de la wilaya en cas d’obstacles. Evoquant le dossier de la réhabilitation du vieux bâti, M. Zoukh a fait savoir que près de 17.617 bâtisses dont 259 IMR, 78.445 logements éparpillés sur 14 communes situées dans l’hyper centre de la capitale, ont été concernés par cette réhabilitation. «Le programme a coûté près de 4.000 milliards de centimes en 2017, dont la moitié est supportée par le budget de l’Etat et le reste sur le compte de la wilaya et la contribution des communes. «Pour 2018, une enveloppe de 1.000 milliards de centimes supplémentaire a été alloué pour parachever ce programme de réhabilitation pour 2018», a-t-il précisé.

M. Zoukh s’est dit prêt à les accompagner et à programmer des visites de terrain pour suivre de près les préoccupations des citoyens dans les différentes communes. «Certes le code communal recèle certaines insuffisances mais il n’en demeure pas moins cependant qu’il est en mesure de répondre aux besoins», a-t-il fait remarquer.



le budget de 26 communes d’Alger, bloqué depuis plusieurs années, débloqué en 2018



Le wali a dans ce sens, incité les élus locaux à prendre des décisions dans l’intérêt public. «Prenez des décisions et nous serons à vos côtés dans la réalisation de vos projets. Vous pouvez saisir le tribunal administratif en cas de laxisme de nos services», a insisté le wali d’Alger qui a appelé les P/APC à dépasser les intérêts partisanes et s’occuper beaucoup plus des intérêts des citoyens et des APC.

Lors de son intervention, le directeur de l’administration locale (DAL), Ahmed Bouhmed, a abordé les taxes et autres impôts recouvrables pouvant renflouer les caisses des communes et aider leur trésorerie, souvent méconnues, a titre d’exemple, le défaut de paiement de la taxe locale pour l’organisation de fête de mariage, donne lieu à un déficit conséquent pour la commune.

Par ailleurs le DAL, rappellera que, grâce aux efforts de l’Etat de sensibiliser sur la nécessité de dépenser au minimum et d’éviter les dépenses inutiles, le nombre des APC déficitaires au niveau de la wilaya a diminué comparativement aux cinq dernières années.

D’autre part, il a indiqué que les revenus des 57 communes d’Alger ont atteint 4200 milliards de centimes en 2017, issus notamment de la fiscalité locale, TVA, et exploitation des biens des APC.

Il a appelé en outre à une valorisation des biens des APC et ce dans l’objectif d’augmenter les revenus des communes «le budget de 26 communes d’Alger bloqué depuis plusieurs années a été débloqué cette année, ce qui leur permettra une meilleure gestion durant l’année en cours», a-t-il annoncé.

Sarah A. Benali Cherif