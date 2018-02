Canal dâ€™oued Righ (Ouargla) : RÃ©soudre le problÃ¨me de maniÃ¨re radicale

De notre envoyée spéciale : Salima Ettouahria

Le canal d’oued Righ, poumon de la vallée et nerf névralgique de toute la région d’oued Righ, est d'une importance capitale pour le maintien de l'activité socioéconomique et du développement de la région.

S’étendant sur une longueur d'environ 144 km, et traversant les communes de Djamaâ, Mgheier et Touggourt, le canal nécessite un entretien continu et permanent, pour le maintenir et le préserver, et protéger l'agriculture et les habitants contre le phénomène de la remontée des eaux.

D’Ouargla, et précisément dans la localité de Djamaâ, l’Office national d’irrigation et de drainage (ONID), chargé des travaux d’entretien de ce canal, a convié des représentants de divers médias nationaux pour lever le voile sur la manière de prendre en charge la maintenance et toute la technicité déployée sur place. Sur les lieux, les engins de l’ONID mènent, sans discontinuer, les travaux de curage. Les responsables nous ont fait comprendre, d’entrée, que toute négligence dans l’entretien de ce canal pourrait se traduire par un sérieux problème de santé publique. On apprend, à cet effet, que la région a souffert par le passé de l’épidémie de malaria qui s’est répandue dans la vallée d’oued Righ, et ce à cause des eaux usées versées au niveau du canal.

Ainsi, et dans le but d’assurer un entretien permanent, l'Office national d’irrigation et de drainage a procédé, suite à une instruction ministérielle émanant du ministère des Ressources en eau, à la création, en 2013, d’une «Unité Canal», dont la mission est la réhabilitation du canal principal. «Une enveloppe financière de 450 millions de dinars a ainsi été dégagée pour engager les travaux de profilage et de curage au niveau du canal, et ce durant les années 2014, 2015 et 2016», a expliqué le directeur général de l'Onid, M. Taha Derbal.

Cependant, l'entretien de cet ouvrage doit être continu et permanent. De ce fait, la tutelle a décidé d'accorder une enveloppe financière supplémentaire à l'Onid pour que ce dernier puisse poursuivre ses opérations au niveau de ce collecteur principal. Mais, selon M. Derbal, «le ministre avait demandé, en revanche, la présentation d'une étude globale pour résoudre le problème du canal d'une manière radicale, et ce en associant tous les secteurs concernés, à savoir l'agriculture, l'environnement et en collaboration avec les deux wilayas d'El-Oued et d’Ouargla, notamment sur le plan financier». «La réalisation d'une station d'épuration peut résoudre à la fois les problèmes environnementaux, protéger la ressource, la santé des citoyens qui seront à l'abri des maladies transmissibles», a expliqué le responsable.

Aussi, du point de vue économique, cette eau sera réutilisée dans l’irrigation, ceci d'autant plus que la population de la région vit de l'agriculture, notamment la culture de palmier. «En effet, plus de 20 millions de palmiers dattiers sont plantés sur les abords de la vallée d'oued Righ, de plusieurs variétés, dont la fameuse «Deglet Nour» qui est plus ou moins différente de celle de Tolga et d'une qualité qui n'est pas moindre».



1926, année de création du canal



Selon Messaoudi Chemseddine, directeur de l’«Unité Canal» de l'Onid, le canal a été creusé en 1926, avec des moyens traditionnels par les agriculteurs de la région, et cela afin d'abattre la nappe qui a connu le phénomène de la remontée des eaux. En effet, au début de l'habitation des terres par les populations, il n'existait que des petites palmeraies. Ils ont exploité la nappe superficielle, qui suffisait pour répondre à leurs besoins en eau, que ce soit pour l'irrigation ou pour les besoins de la vie quotidienne. Avec pour le développement de leur activité agricole, les besoins locaux en eau ont augmenté, que la nappe superficielle ne pouvait satisfaire. La population a donc décidé d'aller chercher l'eau à un niveau plus profond. Ils ont de ce fait exploité la nappe continentale terminale qui se situe entre 200 et 300 mètres de profondeur. Cette exploitation de la nappe, à travers des forages jaillissants, a fait que des quantités d'eau importantes remontent en surface, ce qui a nécessité des opérations de drainage. De ces opérations de drainage, la Canal recevait plus d'eau. Le développement de l'agriculture dans la région ne s'arrêtait pas, et les besoins en eau sont de plus en plus croissants. Contaminée par les sels de la surface, la nappe continentale terminale ne pouvait plus être utilisée par la population. Les agriculteurs sont allés chercher l’eau plus loin en profondeur. Ils ont réalisé des forages à près de 2.000 mètres pour exploiter la nappe continentale intercalaire. Une eau chaude non salée. L’exploitation de cette dernière nappe et le drainage de l’eau vers le canal ont fait que le débit dans ce dernier augmente pour atteindre son état actuel. Cependant, le développement agricole et économique dans la région ne s’arrête pas. Et le besoin pour d’autres forages augmente également, ce qui va se répercuter sur les le débit du canal.



Le GPS pour une intervention plus rapide



Ainsi, pour la préservation de ce canal important et dangereux en même temps, les travaux d’entretien doivent être continus. L’Onid a établi un plan de travail qui repose sur l’utilisation de la technologie du GPS, afin de détecter à temps les points noirs du canal, avec des coordonnées bien précises sur les points qui nécessitent l’intervention.

Cette technologie sera utilisée également pour la manipulation à distance des forages hydriques de la région. «Nous allons mettre en place des fronts pour réduire le temps d’intervention, car il est difficile de se déplacer avec des engins lourds sur une distance qui est assez importance (150 km)», a précisé M. Derbal. En effet, selon le même responsable, des antennes seront créées pour servir de points d’intervention. Actuellement, des visites périodiques s’effectuent sur toute la longueur du canal afin de détecter d’éventuels points de stagnation et, du coup, intervenir pour évacuer l’eau stagnante. Soit tout un travail pour assurer la sécurité de la population en alimentation en eau potable.

S. E.

El Moudjahid : Pourrions-nous savoir, d’entrée, ce qui vous a le plus motivé pour vous lancer dans la réalisation de ce complexe ?

M. Keibeche Abdelhak : L’idée de ce projet remonte à 2010. En tant que structure chargée de l’hydraulique agricole, notre première préoccupation au sein de l’Office national de l’irrigation et du drainage est l’utilisation à la fois rationnelle et efficiente des ressources hydriques. La vallée d’oued Righ dispose à cet effet d’un potentiel important. Une eau chaude et salée.

Son utilisation directe étant impossible, nous avons donc sollicité des spécialistes pour nous orienter sur la possibilité d’utilisation de cette eau. Il faut dire que l’utilisation de l’eau chaude en géothermie a débuté en Algérie en 1970, mais à petite échelle, soit dans un périmètre limité et dans un cadre de recherche expérimentale.

Du coup, la réflexion a été engagée quant à la possibilité d’utilisation de cette technique à grande échelle. Au début, nous avons pensé à l’utiliser sur un périmètre circonscrit qui est la serre d’El-Mghaïer, pour d’abord s’assurer d’une meilleure maîtrise.

La première expérience a été menée sur une serre pluri-tunnels, pour la plantation de la tomate cerise. Les résultats obtenus étaient extraordinaires.



Sur quelle base avez-vous choisi votre partenaire étranger ?

En 2013, suite à la visite des ministres de l’Agriculture, et des Ressources en eau, au niveau de la serre d’El-Meghaïer, ces derniers ont demandé à ce que l’Onid s’engage à lancer un projet de cette envergure et d’une dimension plus importante. Nous nous somme lancés à partir d’un crédit octroyé par la Banque d’agriculture et de développement rural (BADR). Le lancement du projet a été fait suite à un appel d’offres national et international. Après examen des dossiers, nous avons retenu le groupe espagnol Al-Cantara, leader dans la culture sous serre. Cet investissement a vu le jour en 2015. Une fois le complexe réceptionné et mis en service, on a très vite entamé la phase de production, avec le même partenaire. Un nouveau contrat de trois an a été conclu, et son contenu traite de la gestion, de l’assistance et de la commercialisation. Notre partenaire nous a été d’un grand apport, et c’est grâce à lui que nous sommes aujourd’hui parvenus à nous introduire dans le marché européen. L’Onid a procédé, après accord du ministère de Ressources en eau, à la création d’une nouvelle filiale qui est l’ONID-RI, pour gérer, exploiter et commercialiser le produit qui est la courgette «Gloria».



Quelles sont les perspectives d’avenir ?

Le défi va au-delà la de la production des courgettes. Nous avons discuté d’un certain nombre de projet que nous envisageons de concrétiser sur le terrain. Il s’agit d’abord de l’extension des serres multi-chapelles. Le deuxième projet concerne la production des produit phytosanitaires et des engrais, d’autant plus qu’il s’agit de l’engrais liquide. Le troisième projet concerne la fabrication des serres et des équipements d’irrigation. Dans le moyen terme, nous envisageons, d’ici 2018, de lancer le deuxième volet du projet qui est le plein champ, et l’extension des serres, à partir de 2019. Nous avons sérieusement réfléchi à la production des piments à conditionner. La tomate cerise, certes, coûte cher, mais nous souhaitons participer à la réduction du prix. Il y a aussi les poivrons. Nous envisageons également produire certain fruits, tels que les pastèques et melons.

Propos recueillis par : Salima E.