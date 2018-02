Éducation nationale : «Le dialogue est maintenu »

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a réitéré, hier à Tizi-Ouzou, la disposition de son département au dialogue avec les partenaires sociaux du secteur, les encourageant à aller vers une éthique syndicale et à œuvrer pour la résolution des problèmes socioprofessionnels qui restent en suspens au niveau local

Elle a aussi appelé à améliorer les performances de l’Ecole algérienne. S’exprimant à l’ouverture d’une réunion des cadres de son secteur, qui s’est déroulée au niveau de l’ancienne salle des réunions de l’APW de Tizi-Ouzou, la ministre, tout en insistant sur l’importance du maintien du dialogue entre les partenaires sociaux du secteur, a exhorté ces derniers et tous les cadres de l’éducation à «un sursaut de conscience et de mobilisation positive pour que tous ensemble nous puissions travailler d’abord à la régularité de la scolarité, sans laquelle il y aura de l’indécence à attendre de bons résultats des élèves et un meilleur positionnement de l’Ecole algérienne dans les classements internationaux». «L’important est de rassurer les enseignants avant tout», a-t-elle précisé, en rappelant l’instabilité dans le corps des enseignants qui a eu un impact sur la maîtrise de certaines compétences par les apprenants et qui a quelque peu entravé l’exécution des programmes de formation. Mme Benghebrit a aussi rappelé dans son allocution devant les cadres locaux de son secteur que tous les aspects assurant l’amélioration du rendement du système éducatif étaient prévus dans le programme de réforme initié par Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La réforme est porteuse de grands espoirs pour l’éducation, selon la ministre, qui s’est toutefois interrogée de savoir s’il était possible, dans un contexte empreint de perturbations cycliques, de mettre à exécution cet ambitieux programme avec tous ses dispositifs d’accompagnement afin d’assurer une bonne formation des enseignants et une meilleure maîtrise des langages fondamentaux des apprenants. Pour la ministre, cette situation de perturbations cycliques de la scolarité des élèves est «génératrice d’inégalités que nous combattons» et «porte préjudice au principe d’équité qui est l’un des fondamentaux de notre système scolaire». «Ceux qui ont les moyens ont recours aux cours payants et ceux qui n’ont pas les moyens accumulent les retards», dit-elle. Poursuivant son allocution, la ministre a indiqué que le secteur de l’éducation connaît actuellement des tensions et des différends qui se transforment en crise, dont l’origine est en premier lieu un problème relationnel, et non professionnel.

La ministre a dans ce cadre saisi cette occasion pour remercier tous les partenaires sociaux de l’éducation nationale qui, selon elle, font preuve d’un sens élevé de responsabilité et qui ont signé le 31 janvier dernier une déclaration commune, dans laquelle ils réitèrent leur volonté de construire un climat social serein dans le secteur. Dans un contexte géopolitique empreint de menaces multiples, a-t-elle fait savoir, les seuls mots d’ordre à faire valoir sont vigilance et engagement. A ce titre, la ministre a rappelé que l’éducation est un service public et qu’il y a lieu d’insister sur l’éthique et la responsabilité que son département a consacrées en prônant toujours le dialogue avec les partenaires sociaux pour préserver l’école et les intérêts des apprenants. La ministre, qui effectue une visite de deux journées à Tizi-Ouzou, devait rencontrer les partenaires sociaux du secteur, dont, entre autres, les CNAPESTE, SATEF, SAT et SNTE. Aujourd’hui, Mme Nouria Benghebrit visitera plusieurs projets en réalisation et d’autres infrastructures relevant de son secteur. Comme elle présidera la cérémonie de lancement du Prix national pour la lecture et l’écriture créatives en milieu scolaire et visitera le village Tiferdoud, dans la commune d’Assi Youcef, détenteur du premier prix Aïssat-Rabah du village le plus propre de la Kabylie ainsi que le centre culturel Matoub-Lounes, à Ain El Hammam.

Bel. Adrar