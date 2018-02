Produits prohibÃ©s : Des saisies importantes dans plusieurs wilayas

Les services de la Sûreté nationale ont procédé, récemment au niveau de plusieurs régions du pays, à l’arrestation de plusieurs individus et à la saisie d’une importante quantité d’objets volés et de produits prohibés, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les services de la police des frontières de l’aéroport international Houari-Boumediène (Alger) ont arrêté 3 individus âgés entre 30 et 60 ans et saisi 99.000 euros au moment où les mis en cause s’apprêtaient à quitter le territoire national à bord de vols d’Air Algérie à destination de pays étrangers. Dans la wilaya de Laghouat, les éléments de la brigade criminelle relevant de la police judiciaire «ont récupéré un véhicule volé dans la juridiction de compétence et arrêté 3 mis en cause, âgés entre 27 et 43 ans», et ce, en collaboration avec les services de sûreté des wilayas de Biskra et Khenchela. Les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes sur la base d’un dossier de procédure judiciaire pour «constitution d’une association de malfaiteurs pour la préparation d’un délit du vol aggravé par les circonstances de nuit et de réunion et l’utilisation de clefs falsifiés, recel et dénonciation calomnieuse et participation». Par ailleurs, les forces de police de la Sûreté de wilaya d’Oum El Bouaghi «ont arrêté deux suspects et récupéré une partie importante d’objets volés, composés de bijoux en or et en plaqué or». Après la finalisation de l’enquête, les deux mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes.

A Khenchela, la brigade de recherche et d’intervention de la Sûreté de wilaya «a interpellé deux individus transportant plus de 10 kg de drogue destinés au trafic», les deux mis en cause ont été déférés devant la justice.

D’autre part, les forces de police de la Sûreté de wilaya de Mascara, agissant sur information, ont arrêté un septuagénaire pratiquant chez lui le charlatanisme, la sorcellerie et la profanation du saint Coran ainsi que 5 autres personnes présentes sur les lieux et saisi les photographies de personnes non identifiées et une somme d’argent estimée à plus de 56.000 DA. (APS)