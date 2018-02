Commerce et consommation : Vers des pratiques positives

Les deux projets de loi relatifs aux conditions d’exercice des activités commerciales et à la protection du consommateur présentés récemment au Parlement sont susceptibles de conduire à un assainissement de ces deux fonctions économiques du pays.

En effet, le ministère du Commerce, sous la conduite de M. Mohamed Benmeradi, considère que le projet de loi sur les conditions de l’exercice des activités commerciales devrait aboutir à l’amélioration du climat des affaires, l’assouplissement des procédures administratives en matière de création d’entreprises et la mise en place d’une assise juridique pour le portail électronique relatif à la création d’entreprises. Il s’agit aussi de garantir un approvisionnement maîtrisé du marché et faciliter l’accès aux activités et professions réglementées soumises au registre de commerce. Selon M. Benmeradi, la concrétisation de ce projet aura un impact positif dans le domaine de l’économie, en ce sens qu’il permet de hisser l’économie nationale au rang des économies développées ayant introduit dans leurs législations ces mécanismes électroniques. Quant au projet de loi relatif à la protection du consommateur et à la répression des fraudes, il comprend des amendements et des adaptations de certains articles relatifs aux amendes.



Les propositions des associations



Des associations de protection du consommateur se sont aussi adressées à la Commission des affaires économiques de l’APN. Le président de l’Association algérienne de protection et orientation du consommateur et son environnement, Mustapha Zebdi, a formulé des propositions pratiques à propos de la loi relative à la protection du consommateur. Concernant l’article 19 relatif aux intérêts des consommateurs et qui stipule «tout service offert au consommateur ne doit pas nuire à son intérêt matériel et ne doit pas lui causer de préjudice moral», il a été proposé la modification de l’article par l’explication du concept du produit qui englobe la marchandise et le service.Le même responsable a souligné que l’article 21 de la même loi prévoit que les associations de protections des consommateurs soient reconnues d’utilité publique.

S’agissant de l’article 30 relatif aux mesures de contrôle, il a été proposé l’insertion d’un alinéa prévoyant la prise en compte des rapports et requêtes des associations de protection du consommateur agrées.

Par ailleurs, et concernant la loi 04-08 du 14 août 2004, modifiée et complétée, l’APOCE a présenté une série d’amendements concernant notamment l’article 7 relatif au champ d’application et dans lequel il a été demandé d’inclure les associations à but non lucratif étant donné que le texte «initial» exclut du champ d’application de ladite loi les sociétés civiles et les coopératives à but non lucratif ainsi que les professions civiles libérales ». La proposition est argumentée par le fait que certaines associations à but non lucratif recourent à des activités pour le financement de leurs besoins conformément aux dispositions de la loi sur les associations. En ce qui concerne l’article 2, il a été proposé des sanctions adéquates à la violation des articles 27 et 28 étant donné que la plupart des marchés de proximité sont actuellement anarchiques et il n’existe pas de sanctions prévues dans cette loi en cas d’activité sans autorisation. Quant à l’article 20 définissant l’activité non sédentaire, il a été proposé de le remplacer par les articles 2 et 7 du décret exécutif 13-140 du 10 avril 2013 portant conditions d’exercice des activités non sédentaires.

S’agissant de l’article 22 sur l’obligation d’assurer la permanence, il a été proposé d’inclure les associations de protection des consommateurs dans le texte initial en stipulant «sans préjudice des dispositions de l’article 38 de la nouvelle loi, le wali fixe par arrêté après consultation des associations professionnelles (associations de protection des consommateurs)», précisant que la permanence vise en soi à répondre aux besoins des consommateurs et que de ce fait, leurs représentants devraient être consultés.

Concernant les activités réglementées prévues dans l’article 25 de la loi, il a été proposé le maintien de la condition de l’autorisation préalable ou de l’accréditation et le remplacement du registre du commerce par un autre qui soit provisoire et différent du registre du commerce ordinaire tant dans le contenu que dans la forme.

Hichem Hamza et agences