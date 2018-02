Industrie automobile : Plusieurs projets de production de la piÃ¨ce de rechange incessamment lancÃ©s

Les pouvoirs publics sont déterminés à réorganiser le marché de l’importation de la pièce de rechange, par l’élaboration du nouveau cahier des charges de la pièce de rechange, mais aussi encourager les industriels à se lancer dans la production locale de la pièce détachée afin de fournir les unités de montages en Algérie nouvellement réalisées.

La production de pièces détachées et accessoires de voitures sera en réalité d’un grand apport pour le développement de l’industrie automobile en Algérie, à travers l’augmentation sensible du taux d’intégration industriel dans l’assemblage. Un processus qui permettra par la même occasion aux concessionnaires automobiles de revoir à la baisse la tarification de leurs modèles montés localement.

Depuis quelques mois, plusieurs concessionnaires ont formulé des demandes pour décrocher un agrément et une autorisation finale pour lancer des lignes de production. Parmi les industriels qui ont déjà entamé le travail, le groupe Tahkout qui a lancé à la fin 2017, en partenariat avec un industriel tunisien, une usine de fabrication de plaquettes de freins située dans la commune de Reghaïa (Alger).

Le même groupe a également paraphé un accord de partenariat avec la société tunisienne «Plastic Electromechanica Company» pour la fabrication de tous les types de plastiques destinés à la fabrication de voitures. Cette dernière basée dans la wilaya de Tissemsilt sera opérationnelle en 2018.

En sus de tout cela, les travaux de réalisation d’une autre usine de pièces détachées et d’accessoires de voitures relevant du même groupe industriel sera lancée durant les trois prochains mois de cette année à El Bayadh. Une fois les équipements installés, l’usine entrera en production au courant des huit prochains mois. Cette usine produira des pièces de rechange de moteurs et des accessoires de véhicules pour couvrir une partie du marché national en ces produits industriels nécessaires dans la construction automobile.

L’usine constituera un pilier de l’usine de montage de véhicules installée par cet investisseur privé dans la zone de Zaâroura (Tiaret) et dont le premier véhicule de marque ‘‘Hyundai’’.

De son côté, la future usine de production de Peugeot Algérie prévoit de ramener dans ses bagages plusieurs producteurs de pièces de rechange parmi lesquels le constructeur automobile iranien Iran Khodro (IKCO). Le Groupe PSA voudrait convaincre son partenaire iranien de lancer en Algérie une chaîne de production de pièces détachées pour Peugeot. Pour rappel, Peugeot avait signé une joint-venture avec quatre partenaires algériens en novembre dernier pour lancer une unité de production de voitures pour le marché algérien.

Le Groupe Hasnaoui à son tour avait annoncé la création d’un méga projet industriel, pour la fabrication de pièces de rechange, la rénovation de moteurs à neuf, d’organes et le montage de certains engins commercialisés à travers le territoire national.

Le Groupe agroalimentaire Cevital, avait à son tour annoncé la réalisation d’un important projet pour la production de pièces de rechange en Algérie. Ce projet sera dédié à la fabrication de la poudre d’acier, qui servira à la fabrication des pièces de rechange automobiles.

Par ailleurs, il utile de souligner que l’objectif du cahier des charges suscité, est d’organiser l’importation de la pièce de rechange des véhicules pour permettre une transparence totale dans nos importations, qu’il s’agisse de transparence financière ou sécuritaire, et à l’effet de garantir la disponibilité d’une pièce de rechange de qualité et fiable pour assurer la protection des consommateurs et réduire des accidents de la route. Ce nouveau Cahier imposera à l’importateur d’acheter ces pièces directement auprès du fabricant, de ce fait la procédure commerciale sera effectuée sans passer par un intermédiaire.

Aussi, en mars prochain le ministère du Commerce organisera une importante rencontre à Alger qui réunira industriel, constructeur automobile, importateur et producteur de pièces de rechange afin de tisser des relations professionnelles très fortes et la mise en place de partenariat entre les industriels pour la création de joint-ventures, qui apporteront leur pierre à l’édifice du développement du secteur automobile.

Mohamed Mendaci