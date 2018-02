ANR : soutien total au prÃ©sident Bouteflika

Après le FLN et le RND, c’est au tour de l’Alliance nationale républicaine d’afficher ouvertement son soutien «inconditionnel et indéfectible» au Président de la République, si ce dernier briguait un 5e mandat. Cependant, Belkacem Sahli, qui s’exprimait à l’issue de la conférence des bureaux de wilaya de son parti, tenue hier à Alger, tient à préciser que contrairement aux autres formations politiques, l’ANR ne pressera pas le Président Bouteflika à se présenter à la prochaine échéance électorale, et lui laisse tout le soin de décider s’il sera sur les starting-blocks ou pas, en avril 2019. «Toutefois, a-t-il précisé, nous sommes favorables à un mandat présidentiel, à condition qu’il y ait une volonté du peuple algérien de le voir continuer son œuvre. Auquel cas, je ne vois pas pourquoi nous n’allons pas le soutenir, d’autant que notre parti a été toujours aux côtés du Président.» Mais on n’en n’est pas encore là, et pour le SG de l’ANR, il y a lieu d’abord de faire le bilan du dernier mandat de Bouteflika et d’avoir le «courage» de relever aussi bien les belles choses réalisées que les «moins belles». «Ce qui est certain, c’est que notre formation sera partie prenante dans la prochaine présidentielle, reste donc la forme à adopter. Et le moment venu, l’ANR s’exprimera définitivement via ses instances», a-t-il ajouté. «Et si le Président renonçait à un 5e mandat ?» l’interroge un journalise. À cette hypothèse, le SG de l’Alliance nationale républicaine affirme que le choix serait porté dès lors sur un candidat consensuel. «De toutes les façons, il va y avoir sans doute des rencontres consultatives avec nos partenaires politiques, pour coordonner les actions et les positions à adopter, lors de ce scrutin», a-t-il souligné, non sans souhaiter la présence de trois à quatre candidats «solides», qui représenteraient diverses tendances politiques. «Je suis contre la candidature pour la candidature. La présidentielle est une élection importante. Il ne faut pas que n’importe qui y présente sa candidature», a-t-il indiqué, avant de s’interroger sur l’absence de l’opposition dans ce débat.



Appel à l’approfondissement des réformes politiques



Dans ce contexte, Sahli souligne que c’est toujours l’opposition qui lance le débat, parfois deux ans avant le jour J. «Les candidats s’affichent ouvertement, ils n’attendent pas le Président, car les citoyens connaissent déjà ce dernier, ses réalisations et ses points négatifs.

Le peuple algérien a besoin de connaître l’alternative de l’opposition», a estimé Sahli, qui regrette l’absence d’engouement de l’opposition dans le débat de la présidentielle, à un peu plus d’un an du rendez-électoral.

«C’est vraiment timide», a-t-il déploré. Sur un autre registre, et concernant l’effervescence que connaît le front social, ces dernières semaines, le secrétaire général de l’ANR appelle le gouvernement et les organisations syndicales à un dialogue «responsable». «Le dialogue de sourds ne mènera nulle part. J’espère que des solutions justes et durables soient trouvées.

Et pour ce faire, des concessions de parts et d’autres sont à mes yeux nécessaires», a-t-il expliqué. Saluant les mesures prises dernièrement pas le Président de la République, le SG de l’Alliance nationale républicaine a révélé les priorités que se fixe sa formation. Il s’agit de «l’approfondissement» des réformes politiques, du suivi des dossiers de la politique énergétique de l’Algérie et du changement climatique, et de la nécessité de «réconcilier» les Algériens avec eux-mêmes.

Une réconciliation qui a déjà commencé, selon lui, à travers la constitutionnalisation de l’amazighité en tant que langue officielle et nationale, et de Yennayer comme jour férié dans notre pays.

À propos justement de l’amazigh, Sahli préfère s’en remettre à l’Académie nationale qui sera créée d’ici, peu pour déterminer dans quelle langue seront transcrits les caractères.

Sahli a plaidé par ailleurs pour des réformes structurelles «fortes» et devant s’articuler notamment sur la «rationalisation» des dépenses, le «ciblage» du soutien de l’État pour les produits alimentaires et autres de première nécessité, «l’amélioration» du climat des affaires et le «renforcement» du dialogue avec les partenaires économiques et sociaux.

