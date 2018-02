FLN : Ã  lâ€™Ã©coute des citoyens

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould-Abbès, a souligné, hier dans la wilaya d’Aïn Témouchent, la nécessité pour les élus d’être à l’écoute des citoyens, de respecter leurs engagements électoraux et de régler les problèmes de leurs administrés.

Présidant dans la commune de Hammam Bouhadjar, une rencontre régionale des élus FLN des APC et APW des wilayas d’Aïn Témouchent, Saïda, Sidi Bel-Abbès, Oran et Tlemcen, Djamel Ould-Abbès a mis l’accent sur la nécessité de préserver la confiance placée en ces élus, d’être à l’écoute des citoyens, de respecter les engagements électoraux faits devant les citoyens et régler leurs problèmes. À cette occasion, le SG du FLN a mis en exergue le rôle de l’APC, qu’il a qualifié de fondamental, et souligné la nécessité de rester fidèle aux citoyens durant les cinq années du mandat électoral. M. Bel-Abbès a appelé à «adopter le langage de la vérité et faire preuve de crédibilité devant les citoyens, en donnant un sens réel aux principes de fraternité, de solidarité et d’écoute». Le SG du FLN a rappelé que grâce au discours de crédibilité adopté par son parti, le taux de participation est passé de 35%, lors des élections législatives, à 47%, lors des locales du 23 novembre dernier. «L’année 2017 a été celle de la victoire du parti FLN», a-t-il souligné. Djamel Bel-Abbès a exprimé sa fierté devant les réalisations accomplies de 1999 à ce jour, rappelant que «le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, est le président du FLN. Nous sommes fiers de ce qui a été réalisé, et le FLN restera toujours avec le Chef de l’État Abdelaziz Bouteflika», a-t-il affirmé. Lors d’une conférence de presse, animée en marge de cette rencontre, le SG du FLN a rappelé la mise en place de comités de wilaya de son parti chargés d’inventorier et d’évaluer les réalisations enregistrées localement depuis 1999 à ce jour. Il a indiqué que l’État a débloqué une enveloppe de 100 milliards DA pour financer des plans communaux de développement (PCD) et 150 milliards DA pour le Fonds de développement des Hauts Plateaux et 85 milliards DA pour le fonds du Sud.