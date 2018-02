Union interparlementaire : Le Conseil de la nation prend part aux travaux en Suisse

Le Conseil de la nation prend part à la 277e session extraordinaire du comité exécutif de l'Union interparlementaire (UIP), prévue ajoujoud’hui et demain à Genève (Suisse), a indiqué hier un communiqué du Conseil. L'ordre du jour comprend l'examen de plusieurs volets dont la stratégie de l'UIP pour la période 2017-2021, l'évaluation par les experts de l'action de l'UIP, la vision de la nouvelle présidence du rôle et des activités de l'UIP et la révision des systèmes de l'UIP. Le Conseil de la nation sera représenté à cette session par Mme Fouzia Ben Badis, membre du conseil et membre du comité exécutif de l'UIP. (APS)